Sobreviveu! Vitória vence o São Paulo e escapa do rebaixamento

Baralhas foi o autor do gol heroico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória está garantido na Série A do Brasileirão. Com muita luta no Barradão lotado, o Rubro-Negro venceu o São Paulo por 1 a 0 com gol do volante Gabriel Baralhas e contou com os tropeços de Fortaleza e Ceará para chegar à 15ª colocação — empurrando a dupla cearense para a zona de rebaixamento.

Além de fazer o dever de casa, o Vitória precisava de pelo menos um tropeço dos adversários — e aconteceram dois. O Fortaleza e o Ceará até abriram o placar em seus jogos, mas não aguentaram a pressão e sofreram as viradas para Botafogo e Palmeiras, respectivamente, amargando o rebaixamento.

Quem se beneficiou com o tropeço duplo foi o Internacional, que atropelou o Bragantino por 3 a 0 dentro de casa e escapou do rebaixamento.

O JOGO

O Rubro-Negro até demorou para abrir o placar e deu bastante trabalho para o goleiro Rafael, o principal destaque do São Paulo durante o primeiro tempo.

Na segunda etapa, Jair Ventura promoveu mudanças e, na primeira chance de Fabri em campo, Baralhas recebeu dentro da área após passe do atacante e tocou com leveza para dentro do gol, deslocando o goleiro. Após o tento, o Leão da Barra apenas



Campanha coroada

Com a permanência, o Vitória coroou sua campanha heroica no segundo turno do Brasileirão. Em 19 jogos, o Leão somou 27 pontos com oito vitórias, três empates e três derrotas.