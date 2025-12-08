Vitória garante vaga na quinta fase da Copa do Brasil após escapar da Série B

O Vitória garantiu sua participação na Série A de 2026 e, de quebra, conquistou vaga direta na quinta fase da Copa do Brasil. - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Com muita emoção, o Vitória escapou do rebaixamento e garantiu presença na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Além de assegurar a permanência na elite, o Leão da Barra também conquistou vaga direta na quinta fase da Copa do Brasil da próxima temporada.

| Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De acordo com o novo calendário do futebol brasileiro, apresentado pela CBF em outubro deste ano, os 20 clubes da primeira divisão entram automaticamente na Copa do Brasil a partir da quinta fase.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assim, ao evitar o descenso, o Vitória “pulou” três fases do torneio, já que, em caso de rebaixamento, iniciaria sua participação na segunda fase — destinada aos 74 melhores colocados no ranking da CBF, além dos 14 times que avançam da primeira fase.

Vale ressaltar que, a partir da quinta fase, todos os confrontos da Copa do Brasil serão disputados em jogos de ida e volta. Já as quatro fases anteriores, assim como a final do principal torneio mata-mata do país, serão realizadas em partida única.

Formato da Copa do Brasil em 2026

Fase | Clubes | Quem disputa