LEÃO NA COPA DO BRASIL
Vitória garante vaga na quinta fase da Copa do Brasil após escapar da Série B
Permanência na Série A faz o Leão da Barra "pular" três fases do torneio
Por Téo Mazzoni
Com muita emoção, o Vitória escapou do rebaixamento e garantiu presença na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Além de assegurar a permanência na elite, o Leão da Barra também conquistou vaga direta na quinta fase da Copa do Brasil da próxima temporada.
De acordo com o novo calendário do futebol brasileiro, apresentado pela CBF em outubro deste ano, os 20 clubes da primeira divisão entram automaticamente na Copa do Brasil a partir da quinta fase.
Leia Também:
Assim, ao evitar o descenso, o Vitória “pulou” três fases do torneio, já que, em caso de rebaixamento, iniciaria sua participação na segunda fase — destinada aos 74 melhores colocados no ranking da CBF, além dos 14 times que avançam da primeira fase.
Vale ressaltar que, a partir da quinta fase, todos os confrontos da Copa do Brasil serão disputados em jogos de ida e volta. Já as quatro fases anteriores, assim como a final do principal torneio mata-mata do país, serão realizadas em partida única.
Formato da Copa do Brasil em 2026
Fase | Clubes | Quem disputa
- Primeira fase | 28 clubes | 28 piores ranqueados
- Segunda fase | 88 clubes | 74 melhores ranqueados + 14 classificados da primeira fase
- Terceira fase | 48 clubes | Campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D + 44 classificados
- Quarta fase | 24 clubes | 24 classificados
- Quinta fase | 32 clubes | 20 clubes da Série A + 12 classificados
- Oitavas de final | 16 clubes | 16 classificados
- Quartas de final | 8 clubes | 8 classificados
- Semifinal | 4 clubes | 4 classificados
- Final | 2 clubes| Finalistas
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes