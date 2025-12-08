Menu
ESPORTES
LEÃO NA COPA DO BRASIL

Vitória garante vaga na quinta fase da Copa do Brasil após escapar da Série B

Permanência na Série A faz o Leão da Barra "pular" três fases do torneio

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/12/2025 - 8:15 h
O Vitória garantiu sua participação na Série A de 2026 e, de quebra, conquistou vaga direta na quinta fase da Copa do Brasil.
Com muita emoção, o Vitória escapou do rebaixamento e garantiu presença na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Além de assegurar a permanência na elite, o Leão da Barra também conquistou vaga direta na quinta fase da Copa do Brasil da próxima temporada.

Imagem ilustrativa da imagem Vitória garante vaga na quinta fase da Copa do Brasil após escapar da Série B
| Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De acordo com o novo calendário do futebol brasileiro, apresentado pela CBF em outubro deste ano, os 20 clubes da primeira divisão entram automaticamente na Copa do Brasil a partir da quinta fase.

Assim, ao evitar o descenso, o Vitória “pulou” três fases do torneio, já que, em caso de rebaixamento, iniciaria sua participação na segunda fase — destinada aos 74 melhores colocados no ranking da CBF, além dos 14 times que avançam da primeira fase.

Vale ressaltar que, a partir da quinta fase, todos os confrontos da Copa do Brasil serão disputados em jogos de ida e volta. Já as quatro fases anteriores, assim como a final do principal torneio mata-mata do país, serão realizadas em partida única.

Formato da Copa do Brasil em 2026

Fase | Clubes | Quem disputa

  • Primeira fase | 28 clubes | 28 piores ranqueados
  • Segunda fase | 88 clubes | 74 melhores ranqueados + 14 classificados da primeira fase
  • Terceira fase | 48 clubes | Campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D + 44 classificados
  • Quarta fase | 24 clubes | 24 classificados
  • Quinta fase | 32 clubes | 20 clubes da Série A + 12 classificados
  • Oitavas de final | 16 clubes | 16 classificados
  • Quartas de final | 8 clubes | 8 classificados
  • Semifinal | 4 clubes | 4 classificados
  • Final | 2 clubes| Finalistas

