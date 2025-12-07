Baralhas desabafa após gol decisivo e revela planos para 2026

- Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Autor do gol que garantiu a permanência do Vitória na Série A neste domingo, 7, o volante Gabriel Baralhas deixou o Barradão sob aplausos e com o nome gritado pela torcida rubro-negra. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, o jogador reconheceu o peso do momento e comentou, pela primeira vez, sobre sua situação contratual.

"Todo mundo sabe da minha intenção, mas eu deixo para a diretoria e meu empresário resolver, acho que já estão resolvendo isso", disse o meio-campista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quando eu jogo, eu me entrego total. Gabriel Baralhas

"A gente sabe que perdemos pontos que não poderíamos perder, mas o Vitória é para quem acredita, então a entrega é de todos desde o começo do campeonato, todo mundo está de parabéns. Graças a Deus eu fui coroado com o gol. Mas esse gol é de todos da equipe pela entrega e disposição", completou o jogador.

Assista o gol marcado por Baralhas:

Vitória 1x0 São Paulo



⚽ Gabriel Baralhas

🥾 Fabri



🏆 Brasileirão Série A | última rodada



Sigam @DiarioGols



pic.twitter.com/sDAxd787j5 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) December 7, 2025

O volante é um dos 12 nomes que têm contrato perto do fim. Além do volante, Jair Ventura, Carlinhos, Erick, Jamerson, Maykon Jesus, Ramon, Thiago Couto, Osvaldo, Raúl Cáceres, Ricardo Ryller e Willian Oliveira possuem vínculo até 31 de dezembro.