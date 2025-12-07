Menu
Baralhas desabafa após gol decisivo e revela planos para 2026

Volante que marcou o gol da permanência valorizou a entrega do elenco durante o Brasileirão

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

07/12/2025 - 20:30 h
Imagem ilustrativa da imagem Baralhas desabafa após gol decisivo e revela planos para 2026
-

Autor do gol que garantiu a permanência do Vitória na Série A neste domingo, 7, o volante Gabriel Baralhas deixou o Barradão sob aplausos e com o nome gritado pela torcida rubro-negra. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, o jogador reconheceu o peso do momento e comentou, pela primeira vez, sobre sua situação contratual.

"Todo mundo sabe da minha intenção, mas eu deixo para a diretoria e meu empresário resolver, acho que já estão resolvendo isso", disse o meio-campista.

Quando eu jogo, eu me entrego total.
Gabriel Baralhas

"A gente sabe que perdemos pontos que não poderíamos perder, mas o Vitória é para quem acredita, então a entrega é de todos desde o começo do campeonato, todo mundo está de parabéns. Graças a Deus eu fui coroado com o gol. Mas esse gol é de todos da equipe pela entrega e disposição", completou o jogador.

Assista o gol marcado por Baralhas:

O volante é um dos 12 nomes que têm contrato perto do fim. Além do volante, Jair Ventura, Carlinhos, Erick, Jamerson, Maykon Jesus, Ramon, Thiago Couto, Osvaldo, Raúl Cáceres, Ricardo Ryller e Willian Oliveira possuem vínculo até 31 de dezembro.

