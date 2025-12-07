Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Experiente, Osvaldo define futuro com o Vitória: "Bem encaminhado"

Veterano de 38 anos celebra permanência na Série A com festa no Barradão

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

07/12/2025 - 21:11 h
Imagem ilustrativa da imagem Experiente, Osvaldo define futuro com o Vitória: "Bem encaminhado"
-

A permanência do Vitória na Série A foi celebrada no Barradão, e um dos jogadores mais emocionados após o apito final foi o atacante Osvaldo, de 38 anos. Peça experiente do elenco, o veterano revelou que já conversa com a diretoria para estender seu vínculo, que se encerra no fim deste ano.

"Feliz demais, conseguimos nosso objetivo. Foi muito sofrido nosso ano, muita gente bateu demais e a gente tendo resiliência, sabendo suportar as dificuldades e conseguimos fazer o nosso dever de casa e objetivo de todo mundo. Nosso torcedor só queria desfrutar desse último momento que era ver a equipe na Série A", disse o jogador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O atacante também deixou claro o desejo de permanecer para 2026 — e encerrar sua trajetória como atleta profissional vestindo a camisa rubro-negra.

Leia Também:

Baralhas desabafa após gol decisivo e revela planos para 2026
Vai renovar? Jair Ventura abre o jogo sobre futuro no Vitória
"Não acertamos": Fábio Mota expõe desgaste no Vitória após permanência

"Ano que vem vamos dar continuidade, espero que eu possa ter mais uma oportunidade de jogar o meu, quem sabe, último ano aqui e dar sequência em uma outra função. Já está bem encaminhado isso com a nossa diretoria, quem sabe possa extender por mais um ano", completou.

Já está bem encaminhada (a renovação), já conversamos. Joguei 44 jogos, eu consigo suportar ainda jogando em alto nível.
Osvaldo

O atacante está entre os 12 jogadores que têm contrato somente até 31 de dezembro. Além dele, também ficam livres no fim da temporada: Jair Ventura, Carlinhos, Erick, Jamerson, Maykon Jesus, Ramon, Thiago Couto, Raúl Cáceres, Ricardo Ryller, Willian Oliveira e o próprio Baralhas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 ecvitória Osvaldo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x