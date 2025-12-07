Experiente, Osvaldo define futuro com o Vitória: "Bem encaminhado"

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A permanência do Vitória na Série A foi celebrada no Barradão, e um dos jogadores mais emocionados após o apito final foi o atacante Osvaldo, de 38 anos. Peça experiente do elenco, o veterano revelou que já conversa com a diretoria para estender seu vínculo, que se encerra no fim deste ano.

"Feliz demais, conseguimos nosso objetivo. Foi muito sofrido nosso ano, muita gente bateu demais e a gente tendo resiliência, sabendo suportar as dificuldades e conseguimos fazer o nosso dever de casa e objetivo de todo mundo. Nosso torcedor só queria desfrutar desse último momento que era ver a equipe na Série A", disse o jogador.

O atacante também deixou claro o desejo de permanecer para 2026 — e encerrar sua trajetória como atleta profissional vestindo a camisa rubro-negra.

"Ano que vem vamos dar continuidade, espero que eu possa ter mais uma oportunidade de jogar o meu, quem sabe, último ano aqui e dar sequência em uma outra função. Já está bem encaminhado isso com a nossa diretoria, quem sabe possa extender por mais um ano", completou.

Já está bem encaminhada (a renovação), já conversamos. Joguei 44 jogos, eu consigo suportar ainda jogando em alto nível. Osvaldo

O atacante está entre os 12 jogadores que têm contrato somente até 31 de dezembro. Além dele, também ficam livres no fim da temporada: Jair Ventura, Carlinhos, Erick, Jamerson, Maykon Jesus, Ramon, Thiago Couto, Raúl Cáceres, Ricardo Ryller, Willian Oliveira e o próprio Baralhas.