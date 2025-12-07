ESPORTES
Experiente, Osvaldo define futuro com o Vitória: "Bem encaminhado"
Veterano de 38 anos celebra permanência na Série A com festa no Barradão
Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni
A permanência do Vitória na Série A foi celebrada no Barradão, e um dos jogadores mais emocionados após o apito final foi o atacante Osvaldo, de 38 anos. Peça experiente do elenco, o veterano revelou que já conversa com a diretoria para estender seu vínculo, que se encerra no fim deste ano.
"Feliz demais, conseguimos nosso objetivo. Foi muito sofrido nosso ano, muita gente bateu demais e a gente tendo resiliência, sabendo suportar as dificuldades e conseguimos fazer o nosso dever de casa e objetivo de todo mundo. Nosso torcedor só queria desfrutar desse último momento que era ver a equipe na Série A", disse o jogador.
O atacante também deixou claro o desejo de permanecer para 2026 — e encerrar sua trajetória como atleta profissional vestindo a camisa rubro-negra.
"Ano que vem vamos dar continuidade, espero que eu possa ter mais uma oportunidade de jogar o meu, quem sabe, último ano aqui e dar sequência em uma outra função. Já está bem encaminhado isso com a nossa diretoria, quem sabe possa extender por mais um ano", completou.
Já está bem encaminhada (a renovação), já conversamos. Joguei 44 jogos, eu consigo suportar ainda jogando em alto nível.
O atacante está entre os 12 jogadores que têm contrato somente até 31 de dezembro. Além dele, também ficam livres no fim da temporada: Jair Ventura, Carlinhos, Erick, Jamerson, Maykon Jesus, Ramon, Thiago Couto, Raúl Cáceres, Ricardo Ryller, Willian Oliveira e o próprio Baralhas.
