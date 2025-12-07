Vai renovar? Jair Ventura abre o jogo sobre futuro no Vitória

- Foto: Victor Ferreira | ecvitoria

A permanência dramática do Vitória na Série A não marcou apenas o fim de uma temporada: também abriu um novo capítulo sobre o futuro de Jair Ventura. Responsável por comandar o time nas 14 rodadas finais, o treinador — cujo contrato termina em 31 de dezembro deste ano — se emocionou ao falar da conexão criada com o clube e da dificuldade de competir sem forte investimento.

Em meio à festa no Barradão após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, o treinador não escondeu a gratidão pelo acolhimento e deixou o ar sobre sua permanência no Rubro-Negro.

"Estou feliz demais, a torcida me abraçou desde que eu cheguei, os atletas, o staff, tem muita gente que eu já trabalhei aqui, então praticamente isso ajudou a minha adaptação. Atletas que eu já tinha trabalhado, com certeza. A gente tem tudo para dar certo e vamos ver as cenas dos próximos capítulos", disse o treinador ainda no gramado.

Durante sua análise pós-jogo, o treinador deixou claro que, apesar do alívio pela permanência, o Vitória — e clubes fora do eixo do alto investimento — enfrentam desafios crescentes na Série A.

Questionado sobre ter ambições além da simples permanência na Série A na próxima temporada, o treinador foi sincero na resposta.

"A gente tem que ser muito sincero. O futebol na Série A para quem não está virando SAF e não é o Flamengo ou Palmeiras está cada vez mais difícil. Cada vez vai ser mais complicado você não virar SAF e competir com os que gastam R$ 30, 40 milhões. Tava vendo antes de começar, o Fortaleza foi o líder da primeira rodada, mas depois só deu Palmeiras e Flamengo e fica revezando, final de Libertadores só os dois. A gente tem que fazer um trabalho como vez o Mirassol, fora isso vai ser sempre difícil. Tem que ter a nossa realidade, não vou contar história para o torcedor", completou.