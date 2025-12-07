Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ASSISTA!

Torcedor do Vitória troca desabafos com Jair Ventura: "É muito fod@"

Duelo aflito no Barradão terminou com festa, emoção, invasão e lágrimas

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/12/2025 - 18:44 h | Atualizada em 07/12/2025 - 21:25
Jair Ventura a beira do campo no Barradão
Jair Ventura a beira do campo no Barradão -

O apito final no Barradão neste domingo, 7, desencadeou uma mistura de alívio, festa e emoção que tomou conta do estádio. Após vencer o São Paulo por 1 a 0 e garantir a permanência na Série A, torcedores do Vitória invadiram o gramado para celebrar lado a lado com jogadores.

Um dos mais tietados foi o técnico Jair Ventura, responsável por conduzir o time à reação decisiva na reta final do Brasileirão. Em meio ao caos organizado de abraços, gritos e lágrimas, o treinador concedeu entrevista ao Premiere enquanto era agarrado por um torcedor e não conteve a euforia pela permanência dramática.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Sensação indescritível, essa torcida é muito fod@, olha isso. Muito feliz, a gente é Série A, essa torcida merece e os jogadores também", disse o treinador ainda envolvido pelos braços de um torcedor.

Leia Também:

Em lágrimas, Lucas Halter expõe drama da permanência do Vitória
Sobreviveu! Vitória vence o São Paulo e escapa do rebaixamento
Campeão e artilheiro: Ex-Vitória brilha com 21 gols no Japão

Emocionado, o adepto rubro-negro que o abraçava fez questão de desabar com Jair Ventura: “Esse cara veio para fazer a diferença. Eu nunca deixei de acreditar no Esporte Clube Vitória".

Assista:

A noite no Barradão foi de desabafo generalizado. A permanência veio com a combinação dos resultados paralelos: derrotas de Fortaleza e Ceará para Botafogo e Palmeiras, respectivamente, além da vitória do Internacional sobre o Bragantino.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 Vitória x São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura a beira do campo no Barradão
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Jair Ventura a beira do campo no Barradão
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Jair Ventura a beira do campo no Barradão
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Jair Ventura a beira do campo no Barradão
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x