Torcedor do Vitória troca desabafos com Jair Ventura: "É muito fod@"

O apito final no Barradão neste domingo, 7, desencadeou uma mistura de alívio, festa e emoção que tomou conta do estádio. Após vencer o São Paulo por 1 a 0 e garantir a permanência na Série A, torcedores do Vitória invadiram o gramado para celebrar lado a lado com jogadores.

Um dos mais tietados foi o técnico Jair Ventura, responsável por conduzir o time à reação decisiva na reta final do Brasileirão. Em meio ao caos organizado de abraços, gritos e lágrimas, o treinador concedeu entrevista ao Premiere enquanto era agarrado por um torcedor e não conteve a euforia pela permanência dramática.

"Sensação indescritível, essa torcida é muito fod@, olha isso. Muito feliz, a gente é Série A, essa torcida merece e os jogadores também", disse o treinador ainda envolvido pelos braços de um torcedor.

Emocionado, o adepto rubro-negro que o abraçava fez questão de desabar com Jair Ventura: “Esse cara veio para fazer a diferença. Eu nunca deixei de acreditar no Esporte Clube Vitória".

A noite no Barradão foi de desabafo generalizado. A permanência veio com a combinação dos resultados paralelos: derrotas de Fortaleza e Ceará para Botafogo e Palmeiras, respectivamente, além da vitória do Internacional sobre o Bragantino.