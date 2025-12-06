Campeão e artilheiro: Ex-Vitória brilha com 21 gols no Japão

Ex-Vitória faz história e fatura a J-League - Foto: STR / JIJI PRESS / AFP

Há cinco anos no futebol japonês, Léo Ceará viveu, em 2025, a melhor temporada de sua carreira. Com 21 gols, o atacante revelado pelo Vitória terminou a J-League como artilheiro e ajudou o Kashima Antlers a conquistar o nono título de sua história.

A partida que decidiu o campeonato ocorreu neste sábado, 6, contra o Yokohama Marinos — ex-clube de Léo Ceará. O atacante foi decisivo ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1, resultado que garantiu ao Kashima Antlers mais um título japonês após nove anos de jejum.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ex-Vitória, Léo Ceará faz história e fatura a J-League | Foto: STR / JIJI PRESS / AFP

A taça levantada neste sábado é o segundo título de Léo Ceará na J-League. Em 2022, vestindo a camisa do Yokohama Marinos, o ex-atleta do Vitória havia se consagrado campeão pela primeira vez, contribuindo com 16 gols e três assistências naquela campanha.

No Japão desde 2021, Léo Ceará já defendeu quatro equipes — Kashima Antlers, Cerezo Osaka, Yokohama Marinos e Ryukyu Okinawa — e soma, ao todo, 217 jogos e 86 gols desde sua chegada à “terra do sol nascente”.

Tempo de Vitória e pré-contrato com o Bahia

Formado nas categorias de base do Vitória, Léo Ceará estreou no profissional do clube em 2014, mas entrou em campo apenas uma vez. No ano seguinte, disputou cinco partidas pelo Leão da Barra, mas só conseguiu se firmar a partir de 2018, após quatro empréstimos consecutivos.

Em 2018, depois de uma boa passagem pelo Confiança, retornou ao Vitória e marcou oito gols em 35 jogos. Apesar da chance, acabou novamente emprestado em 2019, desta vez ao CRB, onde se destacou e garantiu nova chance no rubro-negro baiano para a temporada 2020.

Foi nesse ano que Léo Ceará deslanchou. Em 42 partidas, anotou 20 gols e deu três assistências, desempenho que resultou na transferência para o Yokohama Marinos — negociação que chamou atenção à época.

O motivo é que, embora pertencesse ao Vitória, o atacante havia firmado um pré-contrato com o Bahia antes de ser vendido ao futebol japonês. A operação rendeu R$ 1,6 milhão aos cofres tricolores e deixou o Vitória sem receber pela transação. No entanto, como clube formador, o Leão da Barra manteve 30% dos direitos econômicos do atleta para uma possível venda futura realizada pelos japoneses.

No total, considerando todas as suas passagens pelo rubro-negro, Léo Ceará disputou 83 jogos, marcou 28 gols e distribuiu três assistências.