HOME > ESPORTES
FOCO!

Vitória toma decisão importante antes de duelo decisivo; saiba qual

Leão da Barra enfrente o São Paulo no domingo, 7, valendo a permanência na Série A

João Grassi

Por João Grassi

05/12/2025 - 19:53 h | Atualizada em 05/12/2025 - 20:44
Treino do Vitória nesta sexta-feira, 5
Treino do Vitória nesta sexta-feira, 5 -

De olho no duelo decisivo pela permanência na Série A, o Vitória prepara uma estratégia importante para enfrentar o São Paulo. Após o treino desta sexta-feira, 5, o Leão da Barra decidiu por antecipar a concentração do elenco na Chácara Vidigal Guimarães, no Complexo do Barradão.

De acordo com o clube, 26 atletas rubro-negros já estão concentrados "diante da importância do jogo decisivo". Além disso, o Rubro-Negro optou por abrir o treinamento deste sábado, 6, véspera do confronto, para a torcida. O grupo trabalha a partir das 10h, mas os portões do CT estarão abertos desde 9h.

Para além do apoio no treino, a torcida do Vitória também esgotou os ingressos para a partida contra o Tricolor Paulista. No último compromisso disputado no Barradão, foi registrado público recorde e lotação máxima no Barradão.

Baixas? Vitória segue com dúvidas para jogo decisivo pela permanência
Jair Ventura já sabe como salvar o Vitória porque já fez isso antes
Vitória vai pagar R$ 1 milhão para usar Erick contra São Paulo
Vitória x São Paulo: onde assistir, escalação, desfalques e arbitragem

Rodada final

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo no Barradão, pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista, por outro lado, precisa ao menos de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão. Esses três times estão fora da zona da degola no momento, mas ainda correm riscos de caírem para a Série B.

Em situação pior, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e ainda torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes para não ser rebaixado.

