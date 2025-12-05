Vitória toma decisão importante antes de duelo decisivo; saiba qual

Treino do Vitória nesta sexta-feira, 5 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De olho no duelo decisivo pela permanência na Série A, o Vitória prepara uma estratégia importante para enfrentar o São Paulo. Após o treino desta sexta-feira, 5, o Leão da Barra decidiu por antecipar a concentração do elenco na Chácara Vidigal Guimarães, no Complexo do Barradão.

De acordo com o clube, 26 atletas rubro-negros já estão concentrados "diante da importância do jogo decisivo". Além disso, o Rubro-Negro optou por abrir o treinamento deste sábado, 6, véspera do confronto, para a torcida. O grupo trabalha a partir das 10h, mas os portões do CT estarão abertos desde 9h.

Para além do apoio no treino, a torcida do Vitória também esgotou os ingressos para a partida contra o Tricolor Paulista. No último compromisso disputado no Barradão, foi registrado público recorde e lotação máxima no Barradão.

Rodada final

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo no Barradão, pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista, por outro lado, precisa ao menos de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão. Esses três times estão fora da zona da degola no momento, mas ainda correm riscos de caírem para a Série B.

Em situação pior, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e ainda torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes para não ser rebaixado.