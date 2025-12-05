Baixas? Vitória segue com dúvidas para jogo decisivo pela permanência

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória teve três baixas na derrota para o RB Bragantino na última quarta-feira, 3, — Dudu, Edu e Lucas Halter —, deixando dúvidas a respeito da utilização desses atletas no duelo contra o São Paulo, último compromisso no Campeonato Brasileiro e decisivo na luta do Leão contra o rebaixamento.

Durante a reapresentação do elenco rubro-negro nesta sexta-feira, 5, no CT Manoel Pontes Tanajura, o zagueiro Edu chegou a treinar parcialmente, mas segue como dúvida para o técnico Jair Ventura. Dudu e Halter, por outro lado, realizaram apenas trabalhos de recuperação física.

O volante e o capitão rubro-negro também são incertezas, mas não estão descartados para a partida contra o Tricolor Paulista. O Vitória corre contra o tempo para ter a dupla à disposição na rodada final do Brasileirão.

Além deles, o lateral-direito Claudinho, que já desfalca o time há dois meses, continua em tratamento no departamento médico. O camisa 2 novamente deve ser ausência enquanto se recupera de contusão no joelho esquerdo.

Edu em treino do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Rodada decisiva

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo no Barradão, pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista, por outro lado, precisa ao menos de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão. Esses três times estão fora da zona da degola no momento, mas ainda correm riscos de caírem para a Série B.

Em situação pior, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e ainda torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes para não ser rebaixado.