Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TREINO

Baixas? Vitória segue com dúvidas para jogo decisivo pela permanência

Leão enfrenta o São Paulo pela última rodada do Brasileirão, no domingo, 7

João Grassi

Por João Grassi

05/12/2025 - 18:20 h | Atualizada em 05/12/2025 - 20:45
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

O Vitória teve três baixas na derrota para o RB Bragantino na última quarta-feira, 3, — Dudu, Edu e Lucas Halter —, deixando dúvidas a respeito da utilização desses atletas no duelo contra o São Paulo, último compromisso no Campeonato Brasileiro e decisivo na luta do Leão contra o rebaixamento.

Durante a reapresentação do elenco rubro-negro nesta sexta-feira, 5, no CT Manoel Pontes Tanajura, o zagueiro Edu chegou a treinar parcialmente, mas segue como dúvida para o técnico Jair Ventura. Dudu e Halter, por outro lado, realizaram apenas trabalhos de recuperação física.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O volante e o capitão rubro-negro também são incertezas, mas não estão descartados para a partida contra o Tricolor Paulista. O Vitória corre contra o tempo para ter a dupla à disposição na rodada final do Brasileirão.

Além deles, o lateral-direito Claudinho, que já desfalca o time há dois meses, continua em tratamento no departamento médico. O camisa 2 novamente deve ser ausência enquanto se recupera de contusão no joelho esquerdo.

Edu em treino do Vitória
Edu em treino do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Leia Também:

Vitória vai pagar R$ 1 milhão para usar Erick contra São Paulo
Vitória x São Paulo: onde assistir, escalação, desfalques e arbitragem
Secador ligado: os cenários que garantem o Vitória na Série A

Rodada decisiva

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo no Barradão, pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista, por outro lado, precisa ao menos de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão. Esses três times estão fora da zona da degola no momento, mas ainda correm riscos de caírem para a Série B.

Em situação pior, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e ainda torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes para não ser rebaixado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Departamento médico ec vitória treino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x