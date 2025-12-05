Menu
ESPORTES
TOPOU A MULTA

Vitória vai pagar R$ 1 milhão para usar Erick contra São Paulo

O jogador está emprestado do Tricolor Paulista e vai lutar pela permanência do Vitória na Série A

Marina Branco

Por Marina Branco

05/12/2025 - 12:13 h | Atualizada em 05/12/2025 - 14:04
Erick pelo Vitória
Erick pelo Vitória -

Precisando vencer para sobreviver na Série A na última rodada do Brasileirão, disputada neste domingo, 7, o Vitória não pode lidar com situações não ideiais. Seguindo essa linha de raciocínio, o clube decidiu pagar uma multa de um milhão de reais por Erick para a partida contra o São Paulo.

Emprestado do Tricolor Paulista e com vínculo até 2026, Erick não poderia jogar contra o São Paulo, a menos que o Vitória pagasse caro por isso. A decisão do clube foi, então, pagar e usar o jogador no jogo da permanência.

O clube baiano mantém, inclusive, conversas com o São Paulo para comprar o atleta em definitivo. Durante as tratativas, o Vitória tenta que o valor da multa seja descontado do montante total da futura compra.

Erick chegou ao Barradão sem cláusula de preço fixado para aquisição, o que exige negociação direta entre os clubes. Desde que voltou a vestir a camisa do Leão, Erick participou de 37 partidas, sendo 26 como titular, com três gols e cinco assistências.

Trajetória do jogador

Erick se tornou conhecido nacionalmente em 2017, quando se destacou pelo Náutico, onde disputou 39 jogos e marcou nove gols. Esse desempenho atraiu o Braga, de Portugal, e em setembro daquele ano, ele foi vendido por cerca de 2,4 milhões de reais, com possibilidade de bônus.

A passagem inicial por Portugal foi curta, ficando por apenas 12 partidas até retornar ao Brasil emprestado ao próprio Vitória, entre 2018 e 2019. Em 2018, chegou a ser peça-chave para o técnico Paulo Cézar Carpegiani, embora a temporada tenha terminado com o rebaixamento do clube à Série B.

No ano seguinte, começou novamente pelo Rubro-Negro, mas não conseguiu se firmar e retornou ao Braga. Ao todo, somou 32 jogos, três gols e duas assistências em sua primeira passagem pelo Leão.

Depois disso, o atacante atuou por Gil Vicente (Portugal), voltou ao Náutico e viveu uma das melhores fases da carreira no Ceará. Pelo Vozão, teve números expressivos em 2023: 52 partidas, 18 gols e 13 assistências. A boa temporada o levou a assinar pré-contrato com o São Paulo, onde se apresentou no início de 2024.

Por lá, disputou 36 jogos, sendo apenas dez deles como titular. Já em 2025, participou de oito partidas oficiais, começando entre os titulares em duas oportunidades, marcando três gols e dando cinco assistências.

