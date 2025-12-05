BRASILEIRÃO
Vitória x São Paulo: onde assistir, escalação, desfalques e arbitragem
Os times se enfrentam neste domingo, 7, pela permanência na Série A e vaga na pré-Libertadores
Por Marina Branco
Se para muitos a última rodada do Campeonato Brasileiro é uma etapa a ser cumprida, para o Vitória, é um jogo que vale a vida. Ainda com riscos de não seguir na Série A em 2026, o Rubro-Negro precisa derrotar o São Paulo neste domingo, 7, às 16h, dentro de casa, no Barradão.
Atualmente, o Vitória aparece abrindo a zona de rebaixamento, na 17ª posição com 42 pontos. Para escapar da queda, o Leão da Barra terá que vencer e torcer pelo tropeço de pelo menos um concorrente na parte de baixo da tabela: Fortaleza, Ceará ou Santos.
Leia Também:
Já o São Paulo vive uma vida muito mais tranquila, mas com muito pelo que brigar. Ocupando a oitava posição com 51 pontos, o Tricolor Paulista precisa ao menos de um empate para garantir potencial vaga nas preliminares da próxima Copa Libertadores.
Assim, os dois chegam precisando pontuar para consumar seus maiores objetivos na temporada, dependendo de uma partida para definir seu futuro. No caso do São Paulo, existe a esperança de ver Cruzeiro ou Fluminense vencendo a Copa do Brasil e abrindo mais uma vaga na pré-Liberta - mas assim, o clube estaria contando com a sorte.
Transmissão
A partida será transmitida exclusivamente pelo pay-per-view no Premiere.
Prováveis escalações
A lista de desfalques do São Paulo é gigantesca. Com a adição de Bobadilla por terceiro amarelo e as possíveis adições do zagueiro Alan Franco e do atacante Luciano que saíram do jogo contra o Internacional na última quarta, 4, com dores, o DM já soma Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Enzo, Lucas, Calleri, Dinenno, Wendell e Rodriguinho.
Já o Vitória não vive uma situação muito diferente. Na última partida, contra o RB Bragantino, Lucas Halter e Dudu deixaram o jogo com dores e são dúvidas, mesma situação de Edu, que nem viajou para Bragança Paulista. Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Jamerson e Rúben Ismael seguem lesionados.
Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
São Paulo: Rafael; Toloi, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Lucca e Tapia. Técnico: Hernán Crespo
Arbitragem
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
- Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
- Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
- VAR: Rafael Traci (SC)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes