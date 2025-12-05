Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Vitória x São Paulo: onde assistir, escalação, desfalques e arbitragem

Os times se enfrentam neste domingo, 7, pela permanência na Série A e vaga na pré-Libertadores

Marina Branco

Por Marina Branco

05/12/2025 - 12:01 h | Atualizada em 05/12/2025 - 18:56
Vitória
Vitória -

Se para muitos a última rodada do Campeonato Brasileiro é uma etapa a ser cumprida, para o Vitória, é um jogo que vale a vida. Ainda com riscos de não seguir na Série A em 2026, o Rubro-Negro precisa derrotar o São Paulo neste domingo, 7, às 16h, dentro de casa, no Barradão.

Atualmente, o Vitória aparece abrindo a zona de rebaixamento, na 17ª posição com 42 pontos. Para escapar da queda, o Leão da Barra terá que vencer e torcer pelo tropeço de pelo menos um concorrente na parte de baixo da tabela: Fortaleza, Ceará ou Santos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex-Vitória, Carpini deixa o Juventude com o rebaixamento na bagagem
Bahia e Vitória dão salto histórico no ranking de clubes da CBF
Jair Ventura já sabe como salvar o Vitória porque já fez isso antes

Já o São Paulo vive uma vida muito mais tranquila, mas com muito pelo que brigar. Ocupando a oitava posição com 51 pontos, o Tricolor Paulista precisa ao menos de um empate para garantir potencial vaga nas preliminares da próxima Copa Libertadores.

Assim, os dois chegam precisando pontuar para consumar seus maiores objetivos na temporada, dependendo de uma partida para definir seu futuro. No caso do São Paulo, existe a esperança de ver Cruzeiro ou Fluminense vencendo a Copa do Brasil e abrindo mais uma vaga na pré-Liberta - mas assim, o clube estaria contando com a sorte.

Transmissão

A partida será transmitida exclusivamente pelo pay-per-view no Premiere.

Prováveis escalações

A lista de desfalques do São Paulo é gigantesca. Com a adição de Bobadilla por terceiro amarelo e as possíveis adições do zagueiro Alan Franco e do atacante Luciano que saíram do jogo contra o Internacional na última quarta, 4, com dores, o DM já soma Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Enzo, Lucas, Calleri, Dinenno, Wendell e Rodriguinho.

Já o Vitória não vive uma situação muito diferente. Na última partida, contra o RB Bragantino, Lucas Halter e Dudu deixaram o jogo com dores e são dúvidas, mesma situação de Edu, que nem viajou para Bragança Paulista. Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Jamerson e Rúben Ismael seguem lesionados.

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo: Rafael; Toloi, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Lucca e Tapia. Técnico: Hernán Crespo

Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
  • Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
  • Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
  • VAR: Rafael Traci (SC)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão Futebol Rebaixamento São Paulo série a vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Vitória
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Vitória
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Vitória
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x