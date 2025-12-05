Vitória x São Paulo: onde assistir, escalação, desfalques e arbitragem

Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Se para muitos a última rodada do Campeonato Brasileiro é uma etapa a ser cumprida, para o Vitória, é um jogo que vale a vida. Ainda com riscos de não seguir na Série A em 2026, o Rubro-Negro precisa derrotar o São Paulo neste domingo, 7, às 16h, dentro de casa, no Barradão.

Atualmente, o Vitória aparece abrindo a zona de rebaixamento, na 17ª posição com 42 pontos. Para escapar da queda, o Leão da Barra terá que vencer e torcer pelo tropeço de pelo menos um concorrente na parte de baixo da tabela: Fortaleza, Ceará ou Santos.

Já o São Paulo vive uma vida muito mais tranquila, mas com muito pelo que brigar. Ocupando a oitava posição com 51 pontos, o Tricolor Paulista precisa ao menos de um empate para garantir potencial vaga nas preliminares da próxima Copa Libertadores.

Assim, os dois chegam precisando pontuar para consumar seus maiores objetivos na temporada, dependendo de uma partida para definir seu futuro. No caso do São Paulo, existe a esperança de ver Cruzeiro ou Fluminense vencendo a Copa do Brasil e abrindo mais uma vaga na pré-Liberta - mas assim, o clube estaria contando com a sorte.

Transmissão

A partida será transmitida exclusivamente pelo pay-per-view no Premiere.

Prováveis escalações

A lista de desfalques do São Paulo é gigantesca. Com a adição de Bobadilla por terceiro amarelo e as possíveis adições do zagueiro Alan Franco e do atacante Luciano que saíram do jogo contra o Internacional na última quarta, 4, com dores, o DM já soma Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Enzo, Lucas, Calleri, Dinenno, Wendell e Rodriguinho.

Já o Vitória não vive uma situação muito diferente. Na última partida, contra o RB Bragantino, Lucas Halter e Dudu deixaram o jogo com dores e são dúvidas, mesma situação de Edu, que nem viajou para Bragança Paulista. Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Jamerson e Rúben Ismael seguem lesionados.

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick, Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

São Paulo: Rafael; Toloi, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Ferreira; Lucca e Tapia. Técnico: Hernán Crespo

Arbitragem