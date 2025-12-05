Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPECIALISTA EM ÚLTIMA RODADA

Jair Ventura já sabe como salvar o Vitória porque já fez isso antes

O treinador já salvou três clubes do rebaixamento, sendo um deles na última rodada

Marina Branco

Por Marina Branco

05/12/2025 - 14:04 h
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

Contratado em setembro para mudar o rumo do Vitória no Brasileirão, Jair Ventura apareceu como um especialista na fuga do rebaixamento aos 45 minutos do segundo tempo.

O técnico chegou ao clube como 17º colocado, somando apenas 22 pontos em 24 rodadas, e com uma missão clara - fugir da queda para a Série B. Desde então, Jair conseguiu reorganizar a equipe, reagir no Brasileirão, e chegou a ter a chance de encaminhar a permanência já na rodada anterior.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, a derrota para o Bragantino frustrou esse plano, e levou o Rubro-Negro à 38ª rodada novamente em 17º lugar, agora com 42 pontos, e dependendo de vencer o São Paulo e torcer por um tropeço de pelo menos um dos concorrentes do Z-4.

Leia Também:

Vitória vai pagar R$ 1 milhão para usar Erick contra São Paulo
Vitória x São Paulo: onde assistir, escalação, desfalques e arbitragem
Ex-Vitória, Carpini deixa o Juventude com o rebaixamento na bagagem

Embora a pressão seja grande, esse tipo de cenário não é novidade na carreira do treinador. Jair Ventura soma três campanhas de "salvação" na Série A desde que, em 2020, assumiu o Sport na 19ª posição e encerrou o campeonato em 15º.

Em 2022, pegou o Goiás em 18º e terminou em 13º, reafirmando ainda mais sua habilidade de salvar times quase perdidos. Nesses dois casos, no entanto, a permanência foi confirmada antes da última rodada.

A campanha mais parecida com a vivida hoje pelo Vitória é a do Juventude, em 2021. Foi a única vez em que Jair chegou durante o segundo turno e precisou contar com resultados paralelos na última rodada, exatamente o que ocorre agora no Barradão.

O Juventude de 2021

Jair assumiu o Juventude na 28ª rodada, com o time em 17º lugar, como está o Vitória hoje. A reação veio, mas o cenário era tão apertado quanto o atual. Antes da penúltima rodada, a equipe gaúcha era a 15ª colocada, com 43 pontos, mesma posição que o Vitória ocupava antes de enfrentar o Bragantino.

O Juventude tinha a chance de se salvar antecipadamente se derrotasse o São Paulo fora de casa, mas perdeu, o que o empurrou novamente para o Z-4. Assim, a equipe chegou à rodada final em 17º, empatada com o Bahia, primeiro time fora da zona, e três pontos atrás do Cuiabá, que era o 15º.

Jair Ventura pelo Juventude
Jair Ventura pelo Juventude | Foto: Reprodução I Instagram

Para escapar, o Juventude precisava vencer o Corinthians no Alfredo Jaconi, torcer por uma derrota do Cuiabá ou torcer para que o Bahia não vencesse seu jogo.

Com Jair Ventura no comando, o Juventude fez seu papel e derrotou o Corinthians por 1 a 0. O Bahia acabou perdendo para o Fortaleza por 2 a 1, foi rebaixado, e o Juventude assegurou sua permanência na elite, dando mais um ponto no currículo de herói de Jair.

Agora, Jair Ventura tem apenas os ajustes finais, nesta sexta, 5, e no sábado, 6, para preparar o elenco rubro-negro para o confronto decisivo contra o São Paulo, tentando repetir a mágica que já conseguiu fazer antes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

futebol brasileiro Jair Ventura juventude Rebaixamento série a vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x