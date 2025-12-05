Jair Ventura já sabe como salvar o Vitória porque já fez isso antes

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Contratado em setembro para mudar o rumo do Vitória no Brasileirão, Jair Ventura apareceu como um especialista na fuga do rebaixamento aos 45 minutos do segundo tempo.

O técnico chegou ao clube como 17º colocado, somando apenas 22 pontos em 24 rodadas, e com uma missão clara - fugir da queda para a Série B. Desde então, Jair conseguiu reorganizar a equipe, reagir no Brasileirão, e chegou a ter a chance de encaminhar a permanência já na rodada anterior.

No entanto, a derrota para o Bragantino frustrou esse plano, e levou o Rubro-Negro à 38ª rodada novamente em 17º lugar, agora com 42 pontos, e dependendo de vencer o São Paulo e torcer por um tropeço de pelo menos um dos concorrentes do Z-4.

Embora a pressão seja grande, esse tipo de cenário não é novidade na carreira do treinador. Jair Ventura soma três campanhas de "salvação" na Série A desde que, em 2020, assumiu o Sport na 19ª posição e encerrou o campeonato em 15º.

Em 2022, pegou o Goiás em 18º e terminou em 13º, reafirmando ainda mais sua habilidade de salvar times quase perdidos. Nesses dois casos, no entanto, a permanência foi confirmada antes da última rodada.

A campanha mais parecida com a vivida hoje pelo Vitória é a do Juventude, em 2021. Foi a única vez em que Jair chegou durante o segundo turno e precisou contar com resultados paralelos na última rodada, exatamente o que ocorre agora no Barradão.

O Juventude de 2021

Jair assumiu o Juventude na 28ª rodada, com o time em 17º lugar, como está o Vitória hoje. A reação veio, mas o cenário era tão apertado quanto o atual. Antes da penúltima rodada, a equipe gaúcha era a 15ª colocada, com 43 pontos, mesma posição que o Vitória ocupava antes de enfrentar o Bragantino.

O Juventude tinha a chance de se salvar antecipadamente se derrotasse o São Paulo fora de casa, mas perdeu, o que o empurrou novamente para o Z-4. Assim, a equipe chegou à rodada final em 17º, empatada com o Bahia, primeiro time fora da zona, e três pontos atrás do Cuiabá, que era o 15º.

Jair Ventura pelo Juventude | Foto: Reprodução I Instagram

Para escapar, o Juventude precisava vencer o Corinthians no Alfredo Jaconi, torcer por uma derrota do Cuiabá ou torcer para que o Bahia não vencesse seu jogo.

Com Jair Ventura no comando, o Juventude fez seu papel e derrotou o Corinthians por 1 a 0. O Bahia acabou perdendo para o Fortaleza por 2 a 1, foi rebaixado, e o Juventude assegurou sua permanência na elite, dando mais um ponto no currículo de herói de Jair.

Agora, Jair Ventura tem apenas os ajustes finais, nesta sexta, 5, e no sábado, 6, para preparar o elenco rubro-negro para o confronto decisivo contra o São Paulo, tentando repetir a mágica que já conseguiu fazer antes.