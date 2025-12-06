Menu
BRASILEIRÃO

Matheuzinho desabafa sobre decisão do Vitória: “Jogo da minha vida”

Rubro-Negro entra em campo pela permanência na Série A do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/12/2025 - 13:35 h
Matheuzinho em campo no Barradão
Matheuzinho em campo no Barradão -

O meia Matheuzinho foi direto ao projetar o jogo que vai definir a situação do Vitória no Brasileirão: "é o jogo mais importante da minha vida". O Rubro-Negro encara o São Paulo na última rodada do Brasileirão precisando vencer e torcer contra seus concorrentes diretos para garantir a permanência na Série A.

Em entrevista coletiva concedida neste sábado, 6, Matheuzinho fez um forte desabafo sobre a importância do confronto para a história do Leão da Barra.

"É o jogo mais importante da minha vida aqui no clube, das nossas vidas. Deixar o clube onde ele merece estar, então é uma responsabilidade muito grande vestir essa camisa, é um clube grande, de torcida. Enfim, estou muito confiante que a gente vai entrar amanhã e fazer uma guerra. Vamos deixar o clube onde ele merece estar, que é na Série A", disse o meia.

Como de costume, o Vitória não estará sozinho e vai contar com o Barradão lotado para a decisão. Matheuzinho destacou a importância do torcedor para o clube e afirmou que "são eles (torcedores) que são o Esporte Clube Vitória".

"O apoio da nossa torcida é muito importante para a gente amanhã, eles fazem parte da nossa história, eles são o Esporte Clube Vitória, eles que fazem o clube ser grande e precisamos muito deles. A minha história foi assim e graças a Deus eu estou conseguindo fazer uma bela história aqui — e pretendo fazer mais. Com o apoio deles somos muito mais fortes", completou o camisa 10.

O Rubro-Negro entra em campo neste domingo, 7, às 16h, mesmo horário das outras decisões da rodada. Além de ganhar do São Paulo, o Leão precisa torcer para o Fortaleza, Ceará ou Santos perderem seus jogos contra Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente.

x