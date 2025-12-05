Vitória perde jogador importante para duelo decisivo pela permanência

Arquibancada do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória perdeu um jogador importante para a partida decisiva contra o São Paulo, que vale a permanência na Série A. De acordo com o ge.globo, o volante Dudu, que foi substituído de maneira forçada contra o RB Bragantino, não ficará à disposição.

Conforme a reportagem, Dudu não reúne condições de jogo após sentir dores na lombar que o fizeram deixar o campo na goleada sofrida em Bragança Paulista. Além dele, os zagueiros Edu e Lucas Halter são dúvidas para o compromisso diante do Tricolor Paulista.

Peça importante no elenco rubro-negro, Dudu tem sido constantemente acionado pelo técnico Jair Ventura para entrar no decorrer dos jogos. Embora não seja titular, o meio-campista já entrou em campo nove vezes desde a chegada do atual técnico, além de outras duas com Rodrigo Chagas.

Dudu, volante do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Rodada final

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo no Barradão, pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista, por outro lado, precisa ao menos de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão. Esses três times estão fora da zona da degola no momento, mas ainda correm riscos de caírem para a Série B.

Em situação pior, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e ainda torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes para não ser rebaixado.