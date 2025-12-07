Menu
ESPORTES

Em lágrimas, Lucas Halter expõe drama da permanência do Vitória

Rubro-Negro bateu o São Paulo e escapou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/12/2025 - 18:25 h
Imagem ilustrativa da imagem Em lágrimas, Lucas Halter expõe drama da permanência do Vitória
-

O capitão Lucas Halter não conseguiu estar à disposição do técnico Jair Ventura para o jogo da permanência do Vitória neste domingo, 7, mas se abriu como poucos após o alívio final. Emocionado, o zagueiro desabafou sobre a luta sufocante que durou até a última rodada após o jogo heroico contra o São Paulo.

"É surreal o tanto que a gente batalhou e fez forças para ficar na Série A. O que eu mais queria era ficar em campo hoje, eu sofri como ninguém, eu sei o que o torcedor passa e a festa que eles fizeram foi maravilhosa", disse o defensor em entrevista ao Premiere.

"O Vitória está onde merece, na Série A. Estou muito feliz, o que o grupo fez hoje, de entrega, de raça, isso vai ficar marcado na história. A gente conseguiu, tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo", completou.

O Rubro-Negro contou com os tropeços de Fortaleza e Ceará para escapar do rebaixamento. A dupla cearense perdeu para Botafogo e Palmeiras, respectivamente, e, com a vitória do Internacional sobre o Bragantino, caíram juntos para Série B.

