ESPORTES
ESPORTES

Desfalques preocupam, mas Vitória ganha reforço diante do São Paulo

Vitória entra em campo com mudanças forçadas e retorno importante no meio-campo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/12/2025 - 14:21 h | Atualizada em 07/12/2025 - 14:37
De fora da lista de relacionados do técnico Jair Ventura para o jogo contra o São Paulo, os zagueiros Lucas Halter e Edu são os principais desfalques do Vitória. Em contrapartida, o volante Dudu saiu machucado diante do Bragantino, mas já está recuperado e vai para a partida.

Capitão rubro-negro, Halter foi substituído na última partida com dores na coxa, enquanto Edu, com um problema na mesma região, está fora desde a partida retrasada.

O atacante Erick, que pertence ao São Paulo, é outro nome presente entre os relacionados, já que o Vitória pagou a multa de R$ 1 milhão ao adversário desta tarde. As equipes entram em campo logo mais às 16h, no Barradão.

Veja a lista de relacionados do Vitória:

  • Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
  • Laterais: Cáceres, Ramon, Kauan e Maykon Jesus;
  • Zagueiros: Camutanga, Neris e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Willian Oliveira, Dudu, Ronald, Pepê, Aitor Cantalapiedra e Matheuzinho;
  • Atacantes: Erick, Renato Kayzer, Renzo López, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo e Carlinhos.

