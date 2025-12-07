ESPORTES
Desfalques preocupam, mas Vitória ganha reforço diante do São Paulo
Vitória entra em campo com mudanças forçadas e retorno importante no meio-campo
Por Lucas Vilas Boas
De fora da lista de relacionados do técnico Jair Ventura para o jogo contra o São Paulo, os zagueiros Lucas Halter e Edu são os principais desfalques do Vitória. Em contrapartida, o volante Dudu saiu machucado diante do Bragantino, mas já está recuperado e vai para a partida.
Capitão rubro-negro, Halter foi substituído na última partida com dores na coxa, enquanto Edu, com um problema na mesma região, está fora desde a partida retrasada.
Leia Também:
O atacante Erick, que pertence ao São Paulo, é outro nome presente entre os relacionados, já que o Vitória pagou a multa de R$ 1 milhão ao adversário desta tarde. As equipes entram em campo logo mais às 16h, no Barradão.
Veja a lista de relacionados do Vitória:
- Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
- Laterais: Cáceres, Ramon, Kauan e Maykon Jesus;
- Zagueiros: Camutanga, Neris e Zé Marcos;
- Meio-campistas: Baralhas, Willian Oliveira, Dudu, Ronald, Pepê, Aitor Cantalapiedra e Matheuzinho;
- Atacantes: Erick, Renato Kayzer, Renzo López, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo e Carlinhos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes