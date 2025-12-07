Desfalques preocupam, mas Vitória ganha reforço diante do São Paulo

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

De fora da lista de relacionados do técnico Jair Ventura para o jogo contra o São Paulo, os zagueiros Lucas Halter e Edu são os principais desfalques do Vitória. Em contrapartida, o volante Dudu saiu machucado diante do Bragantino, mas já está recuperado e vai para a partida.

Capitão rubro-negro, Halter foi substituído na última partida com dores na coxa, enquanto Edu, com um problema na mesma região, está fora desde a partida retrasada.

O atacante Erick, que pertence ao São Paulo, é outro nome presente entre os relacionados, já que o Vitória pagou a multa de R$ 1 milhão ao adversário desta tarde. As equipes entram em campo logo mais às 16h, no Barradão.

Veja a lista de relacionados do Vitória: