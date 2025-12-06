Simulação de todos os cenários da última rodada expõe risco do Vitória

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Brasileirão de 2025 chega à sua última rodada com o Vitória mais uma vez vivendo um fim de semana de cálculos. A briga contra o rebaixamento envolve cinco clubes — Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos — e qualquer combinação de resultados pode mudar completamente o destino rubro-negro.

Com 42 pontos, o Vitória depende de um tropeço de pelo menos um dos rivais diretos para continuar na Série A. Mas, na prática, o número assusta e de acordo com os cálculos de um supercomputador, o Rubro-Negro termina rebaixado em 423 dos 729 cenários diferentes possíveis — o equivalente a 58%.

Ou seja, 42% das combinações mantêm o Leão na elite.

O levantamento mostra também como está o ambiente ao redor do Vitória. O Internacional é o clube mais pressionado, presente na zona de rebaixamento em 585 cenários, o que representa 80,2% de queda. Há pouquíssimos caminhos nos quais o Colorado escapa.

Fortaleza e Ceará vivem situações intermediárias. O Tricolor do Pici aparece rebaixado em 324 simulações (44,4%), enquanto o Vozão cai apenas em 90 cenários (12,3%).

Já o Santos respira com tranquilidade: só aparece na zona da degola em 9 combinações. O Atlético-MG, mesmo podendo ser alcançado em pontuação por alguns concorrentes, simplesmente não cai em nenhum dos 729 cenários mapeados pelo supercomputador, já que seria necessário o Galo ser goleado e o Vitória golear para tirar a diferença de 12 gols.

E se escapar?

Nos 306 cenários em que o Vitória consegue escapar do rebaixamento, a distribuição das quedas deixa claro quem são os principais candidados na zona da degola. O Internacional aparece rebaixado em 291 deles (95,1%), mostrando que, se o Vitória sobe, o Colorado praticamente sempre desce.

Logo atrás, o Fortaleza cai em 238 cenários (77,8%), tornando-se a segunda principal vítima da arrancada rubro-negra. O Ceará aparece rebaixado em 74 dos 306 cenários (24,2%), enquanto os números do Santos seguem idênticos, já que o Vitória precisa escapar do rebaixamento para que o Peixe desça.