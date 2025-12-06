Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Simulação de todos os cenários da última rodada expõe risco do Vitória

Supercomputador simula todos os resultados possíveis da 38ª rodada do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/12/2025 - 18:07 h
Imagem ilustrativa da imagem Simulação de todos os cenários da última rodada expõe risco do Vitória
-

O Brasileirão de 2025 chega à sua última rodada com o Vitória mais uma vez vivendo um fim de semana de cálculos. A briga contra o rebaixamento envolve cinco clubes — Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos — e qualquer combinação de resultados pode mudar completamente o destino rubro-negro.

Com 42 pontos, o Vitória depende de um tropeço de pelo menos um dos rivais diretos para continuar na Série A. Mas, na prática, o número assusta e de acordo com os cálculos de um supercomputador, o Rubro-Negro termina rebaixado em 423 dos 729 cenários diferentes possíveis — o equivalente a 58%.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ou seja, 42% das combinações mantêm o Leão na elite.

Leia Também:

Onde assistir os jogos que definem o futuro de Bahia e Vitória na Série A
Campeão e artilheiro: Ex-Vitória brilha com 21 gols no Japão
Matheuzinho desabafa sobre decisão do Vitória: “Jogo da minha vida”

O levantamento mostra também como está o ambiente ao redor do Vitória. O Internacional é o clube mais pressionado, presente na zona de rebaixamento em 585 cenários, o que representa 80,2% de queda. Há pouquíssimos caminhos nos quais o Colorado escapa.

Fortaleza e Ceará vivem situações intermediárias. O Tricolor do Pici aparece rebaixado em 324 simulações (44,4%), enquanto o Vozão cai apenas em 90 cenários (12,3%).

Já o Santos respira com tranquilidade: só aparece na zona da degola em 9 combinações. O Atlético-MG, mesmo podendo ser alcançado em pontuação por alguns concorrentes, simplesmente não cai em nenhum dos 729 cenários mapeados pelo supercomputador, já que seria necessário o Galo ser goleado e o Vitória golear para tirar a diferença de 12 gols.

E se escapar?

Nos 306 cenários em que o Vitória consegue escapar do rebaixamento, a distribuição das quedas deixa claro quem são os principais candidados na zona da degola. O Internacional aparece rebaixado em 291 deles (95,1%), mostrando que, se o Vitória sobe, o Colorado praticamente sempre desce.

Logo atrás, o Fortaleza cai em 238 cenários (77,8%), tornando-se a segunda principal vítima da arrancada rubro-negra. O Ceará aparece rebaixado em 74 dos 306 cenários (24,2%), enquanto os números do Santos seguem idênticos, já que o Vitória precisa escapar do rebaixamento para que o Peixe desça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 ecvitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x