Onde assistir os jogos que definem o futuro de Bahia e Vitória na Série A

Onde assistir aos jogos que deixam Bahia e Vitória em alerta - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A última rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções para a dupla Ba-Vi. Em disputas distintas na competição, os rivais entram em campo neste domingo, 7, ambos às 16h: o Bahia, no Maracanã, enfrenta o Fluminense em busca de uma vaga direta na Libertadores; enquanto o Vitória, no Barradão, encara o São Paulo para evitar o rebaixamento à Série B.

Além dos próprios jogos, Bahia e Vitória também ficarão atentos aos resultados de adversários diretos, com o secador ligado e papel e caneta ao alcance. Para o Esquadrão, apenas um confronto importa: Botafogo x Fortaleza — duelo que também interessa ao Leão. Ademais, o rubro-negro precisará acompanhar de perto as partidas Santos x Cruzeiro, Ceará x Palmeiras e Internacional x Red Bull Bragantino.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira onde assistir aos jogos que podem definir o futuro da dupla Ba-Vi:

Botafogo x Fortaleza (Bahia e Vitória de olho)

Quando: domingo, 7 de dezembro

Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro

Horário: 16h

Transmissão: Globo e Premiere

Santos x Cruzeiro (Vitória observa de perto)

Quando: domingo, 7 de dezembro

Onde: Vila Belmiro, Santos

Horário: 16h

Transmissão: Globo (SP, TO, PR, MT, MS, GO e MG – exceto Juiz de Fora), ge TV e Premiere

Internacional x Bragantino (Vitória atento)

Quando: domingo, 7 de dezembro

Onde: Beira-Rio, Porto Alegre

Horário: 16h

Transmissão: Globo (RS e SC) e Premiere

Ceará x Palmeiras (Vitória com o secador ligado)

Quando: domingo, 7 de dezembro

Onde: Castelão, Fortaleza

Horário: 16h

Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record

O que Bahia e Vitória precisam para alcançar seus objetivos

Na última rodada, o Bahia depende apenas de si para chegar à fase de grupos da Libertadores, enquanto o Vitória precisa vencer e torcer contra seus concorrentes diretos.

Para garantir a vaga direta, basta ao Bahia derrotar o Fluminense. A missão, no entanto, não será simples: o Esquadrão não vence fora de casa há quase quatro meses — um jejum de nove partidas. Se vencer, termina em quinto lugar e garante presença na fase de grupos da Libertadores de 2026. Em caso de empate ou derrota, precisará torcer por um tropeço do Botafogo e pelo desfecho da Copa do Brasil.

Já o Vitória, para permanecer na Série A, precisa vencer o São Paulo e contar com o tropeço de pelo menos um de seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Se empatar ou perder, estará rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2026.