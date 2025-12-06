Menu
ESPORTES
TRANSMISSÃO

Onde assistir os jogos que definem o futuro de Bahia e Vitória na Série A

Dupla Ba-Vi encara a rodada final do Brasileirão em disputas dramáticas

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/12/2025 - 15:37 h
Onde assistir aos jogos que deixam Bahia e Vitória em alerta
Onde assistir aos jogos que deixam Bahia e Vitória em alerta -

A última rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções para a dupla Ba-Vi. Em disputas distintas na competição, os rivais entram em campo neste domingo, 7, ambos às 16h: o Bahia, no Maracanã, enfrenta o Fluminense em busca de uma vaga direta na Libertadores; enquanto o Vitória, no Barradão, encara o São Paulo para evitar o rebaixamento à Série B.

Além dos próprios jogos, Bahia e Vitória também ficarão atentos aos resultados de adversários diretos, com o secador ligado e papel e caneta ao alcance. Para o Esquadrão, apenas um confronto importa: Botafogo x Fortaleza — duelo que também interessa ao Leão. Ademais, o rubro-negro precisará acompanhar de perto as partidas Santos x Cruzeiro, Ceará x Palmeiras e Internacional x Red Bull Bragantino.

Confira onde assistir aos jogos que podem definir o futuro da dupla Ba-Vi:

Botafogo x Fortaleza (Bahia e Vitória de olho)

  • Quando: domingo, 7 de dezembro
  • Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • Horário: 16h
  • Transmissão: Globo e Premiere

Santos x Cruzeiro (Vitória observa de perto)

  • Quando: domingo, 7 de dezembro
  • Onde: Vila Belmiro, Santos
  • Horário: 16h
  • Transmissão: Globo (SP, TO, PR, MT, MS, GO e MG – exceto Juiz de Fora), ge TV e Premiere

Internacional x Bragantino (Vitória atento)

  • Quando: domingo, 7 de dezembro
  • Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
  • Horário: 16h
  • Transmissão: Globo (RS e SC) e Premiere

Ceará x Palmeiras (Vitória com o secador ligado)

  • Quando: domingo, 7 de dezembro
  • Onde: Castelão, Fortaleza
  • Horário: 16h
  • Transmissão: Cazé TV, Premiere e Record

O que Bahia e Vitória precisam para alcançar seus objetivos

Na última rodada, o Bahia depende apenas de si para chegar à fase de grupos da Libertadores, enquanto o Vitória precisa vencer e torcer contra seus concorrentes diretos.

Para garantir a vaga direta, basta ao Bahia derrotar o Fluminense. A missão, no entanto, não será simples: o Esquadrão não vence fora de casa há quase quatro meses — um jejum de nove partidas. Se vencer, termina em quinto lugar e garante presença na fase de grupos da Libertadores de 2026. Em caso de empate ou derrota, precisará torcer por um tropeço do Botafogo e pelo desfecho da Copa do Brasil.

Já o Vitória, para permanecer na Série A, precisa vencer o São Paulo e contar com o tropeço de pelo menos um de seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Se empatar ou perder, estará rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 2026.

Bahia Brasileirão campeonato brasileiro libertadores série b vitória

x