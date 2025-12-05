Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Os dois times entram em campo pela vaga direta da Libertadores neste domingo, 7

Marina Branco

Por Marina Branco

05/12/2025 - 11:42 h
Bahia e Fluminense decidem vaga na última rodada do Brasileirão
Bahia e Fluminense decidem vaga na última rodada do Brasileirão

A última rodada do Brasileirão que até campeão já tem chega para a maior parte dos clubes como uma etapa a ser cumprida. Para o Bahia, no entanto, é uma final, a ser disputada contra o Fluminense neste domingo, 7, às 16h, no Maracanã.

A briga é válida pela última vaga direta para a Libertadores, que pertence ao quinto colocado na tabela. Com o Fluminense em quinto, o Bahia em sexto e apenas um ponto entre eles, quem vencer, chega na Liberta.

Mesmo em sexto lugar, ainda é possível conseguir uma vaga direta - mas, nesse caso, o time passa a depender do resultado da Copa do Brasil, que precisaria ser vencida por Cruzeiro, para dar o acesso a Bahia ou Flu, ou pelo próprio Fluminense, que daria a vaga ao Bahia.

Na última rodada, os dois venceram, sendo o Bahia por 2 a 0 em cima do rebaixado e lanterna Sport, e o Fluminense por 2 a 1 em cima do Grêmio fora de casa.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere e pelo Globoplay.

Prováveis escalações

O Fluminense recebe um retorno importante para a partida contra o Bahia, com Agustín Canobbio voltando à disposição do time após cumprir suspensão contra o Grêmio por receber o terceiro amarelo. Por outro lado, perde Lima, reserva muito usado no Brasileirão, por suspensão de cartões.

Já o Bahia chega com Jean Lucas sob preocupação. Suspenso contra o Sport, Jean não participou de algumas atividades durante as sessões de treino por conta de um desconforto, ainda chegando como dúvida para o confronto.

Bahia e Fluminense decidem vaga na última rodada do Brasileirão
Bahia e Fluminense decidem vaga na última rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldia.

Bahia: Ronaldo; Arias (Gilberto), Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Nestor) e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)
  • Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)
  • Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

