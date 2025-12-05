Fluminense terá reforço de atacante algoz do Bahia na Copa do Brasil

Atacante uruguaio, vice-artilheiro do Fluminense, volta de suspensão para o jogo decisivo contra o Bahia - Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C

Autor do primeiro gol na eliminação do Bahia na Copa do Brasil, o atacante Agustín Canobbio reforça o Fluminense no duelo que vale uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Após cumprir suspensão automática na última rodada, o uruguaio volta a ficar à disposição e deve compor a equipe titular do técnico Zubeldía.

Canobbio fez dois gols na partida contra o São Paulo | Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Canobbio é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada, com 13 gols marcados em 56 jogos, além de cinco assistências distribuídas. No último jogo, antes da suspensão, o atacante marcou duas vezes na goleada histórica por 6 a 0 sobre o São Paulo.

Por outro lado, apesar do retorno do uruguaio, Lima não estará disponível pelo Fluminense, pois recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio. O meio-campista é um dos reservas mais acionados pelo comandante.

Diante do Fluminense, o Bahia entra em campo às 16h deste domingo, 7, no Maracanã, em busca da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Em caso de triunfo, o Esquadrão assegura a vaga em quinto lugar no Brasileirão.

Já em cenários de empate ou derrota, o time precisará torcer por um tropeço do Botafogo diante do Fortaleza e também depender do resultado da Copa do Brasil para tentar garantir a classificação via G-6.