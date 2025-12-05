Preocupa? Ceni revela “incômodo” de Jean Lucas antes da decisão

Ceni admite preocupação com Jean Lucas antes da decisão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia terá uma verdadeira “final” neste domingo, 7, contra o Fluminense. No Maracanã, às 16h, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni disputa uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e depende apenas de si para conquistar a classificação.

A missão, porém, não será simples. Além de precisar superar dois de seus maiores algozes na temporada — o desempenho ruim fora de casa e o próprio Fluminense, responsável pela eliminação do Bahia na Copa do Brasil —, Rogério Ceni demonstra preocupação com a condição física do meio-campista Jean Lucas.

Suspenso na partida contra o Sport, o camisa 6 tricolor voltaria naturalmente a ficar à disposição justamente na decisão contra o Fluminense. No entanto, apesar do descanso forçado, Ceni revelou que o jogador não participou de algumas atividades durante as sessões de treino por conta de um desconforto.

Jean Lucas não treinou alguns dias, estava com incômodo Rogério Ceni - em coletiva de imprensa

Mesmo com a incerteza, o técnico afirmou que o meio-campista estará presente na reapresentação do elenco no CT Evaristo de Macedo, nesta sexta-feira, 5. A comissão técnica fará uma avaliação final até o sábado, 6 — véspera do jogo decisivo.

“Vamos analisar até sábado, não adianta eu falar agora. Mas Jean Lucas é o atleta mais descansado do elenco para esse jogo”, garantiu Rogério Ceni durante a coletiva após o triunfo sobre o Sport, na última quarta-feira, 5.

Em 2025, Jean Lucas foi um dos atletas que mais vezes defenderam a camisa do Bahia, compondo o top 5 geral, com 59 jogos disputados, atrás apenas de Cauly, Luciano Juba e Willian José. O camisa 6 disputou 4.595 minutos pelo Tricolor de Aço na temporada.

Sonho da vaga direta

Com Jean Lucas ou não, o Bahia entrará em campo em busca da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores contra o Fluminense. Em caso de triunfo, o Esquadrão assegura a vaga em quinto lugar no Brasileirão. Já em cenários de empate ou derrota, precisará torcer por um tropeço do Botafogo diante do Fortaleza e também depender do resultado da Copa do Brasil para tentar garantir a classificação via G-6.