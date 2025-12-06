Menu
QUE MORAL!

Ex-Bahia recebe homenagem inesperada de técnico da seleção de Portugal

Treinador surpreende ao exaltar o atacante durante análise dos grupos da Copa do Mundo 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/12/2025 - 12:57 h | Atualizada em 06/12/2025 - 14:09
Hugo Rodallega
Hugo Rodallega -

Em sua temporada mais goleadora da carreira no auge dos 40 anos de idade, o colombiano Hugo Rodallega, que jogou no Bahia em 2021 e 2022, recebeu um recado especial de Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, nesta sexta-feira, 6, durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026.

Os portugueses caíram no grupo K, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e a repescagem intercontinental, que herdará uma vaga para RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia.

Ao projetar o jogo teoricamente mais complicado da chave, diante dos sul-americanos, Roberto Martínez fez uma recordação especial e destacou Rodallega como um "embaixador do futebol colombiano".

"Jogar contra a Colômbia para mim é sempre especial, porque tenho memórias incríveis de Hugo Rodallega, que sempre é, para mim, um embaixador do futebol colombiano e alguém que respeito muito. De alguma maneira me dá a entender muito que é o jogador de futebol colombiano quando joga pela seleção e em eventos como o Mundial: competitivo, mas que tem magia para demonstrar o talento individual. É o que esperamos da seleção colombiana. Muito respeito", disse o treinador.

Roberto Martínez, técnico da Seleção de Portugal
Roberto Martínez, técnico da Seleção de Portugal | Foto: Divulgação | AFP

Com 25 gols em 48 jogos na atual temporada pelo Santa Fe, Rodallega é o terceiro maior artilheiro da América do Sul, atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Vegetti, do Vasco. Aos 40 anos de idade, o jogador renovou recentemente seu contrato até o final do próximo ano e jogará a Copa Libertadores com o clube colombiano em 2026.

A última aparição do centroavante na seleção foi em 2011, quando disputou amistosos internacionais. Ao todo, o jogador fez 44 jogos, marcou oito gols e duas assistências pela Colômbia.

x