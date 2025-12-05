De saída? Bahia recebe oferta da MLS por atacante

Tricolor de Aço não se agrada com valores e mantém o Pivete de Aço - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O jovem Tiago, revelado nas categorias de base do Bahia, atraiu os holofotes do futebol mundial após a excelente temporada em 2025. De acordo com informações do ge — confirmadas pelo Portal A TARDE —, o Bahia recebeu uma proposta do Orlando City, da MLS, pelo atacante.

Pivete de Aço, Tiago marcou 11 gols em 2025 | Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

No entanto, o cenário atual é de permanência. A reportagem apurou que os valores apresentados não agradaram à cúpula tricolor, que pretende manter o jogador e seguirá irredutível caso a compensação financeira não seja considerada adequada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com apenas 20 anos, o “Pivete de Aço” foi uma das grandes surpresas do Bahia em 2025. Na temporada, Tiago marcou 11 gols com a camisa tricolor, entrando no top-3 de artilheiros do time, além de distribuir três assistências em 42 partidas disputadas.

Tiago foi o artilheiro do Bahia na Copa do Nordeste e, na final da competição, tornou-se o primeiro jogador na história do Nordestão a marcar um hat-trick — três gols em um único jogo. A boa fase garantiu ao atacante uma extensão contratual com o Tricolor de Aço até 2027.