Rival direto do Bahia joga decisão sem zagueiros do elenco principal

Taça do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | cbf

Concorrente direto do Bahia por vaga na fase de grupos da Libertadores, o Botafogo deve entrar em campo na última rodada sem nenhum zagueiro do elenco principal disponível. Único defensor que não está entregue ao departamento médico, David Ricardo foi expulso no empate com o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 5, e não encara o Fortaleza.

No Mineirão, o técnico Davide Ancelotti improvisou o lateral Marçal na zaga como titular e contou com apenas dois jovens da base no banco de reservas. Juntos, Gabriel Bahia e Marquinhos jogaram apenas quatro jogos na temporada e podem receber oportunidades no próximo domingo.

Por problemas físicos, Kaio Pantaleão, Bastos e Alexander Barboza não estarão à disposição contra o Fortaleza. A equipe entra em campo no Estádio Nilton Santos precisando vencer e torcer para um empate no jogo entre Fluminense e Bahia, no Maracanã, para terminar no G-5.

Botafogo e Cruzeiro empataram em 2 a 2 no Mineirão | Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo, contudo, ainda pode ultrapassar o Esquadrão de Aço em caso de empate contra o Fortaleza e derrota do time baiano na 38ª rodada, terminando na sexta colocação. A posição pode ser suficiente para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores a depender do campeão da Copa do Brasil.

Com exceção de Mirassol x Flamengo, todos os jogos da última rodada do Brasileirão ocorrem simultaneamente. As equipes entram em campo no próximo domingo, 7, às 16h.