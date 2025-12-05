DEFINIDO
Sorteio define grupos da Copa do Mundo; conheça adversários do Brasil
Mundial será disputado em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México
Por João Grassi
A Seleção Brasileira conheceu, nesta tarde de sexta-feira, 5, seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O sorteio realizado pela Fifa em Washington D.C, capital norte-americana, definiu a fase de grupos da competição.
O grupo do Brasil conta com as seguintes seleções: Marrocos, Escócia e Haiti. A equipe africana alcançou a fase de seminais na última edição da Copa.
O evento conta com a presença ex-jogadores e celebridades, como os pentacampeões Kaká, Ronaldo e Roberto Carlos. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, também compareceu e projetou a participação da Amarelinha no Mundial.
“Acredito que nós temos jogadores de qualidade, de grande qualidade. Agora com a chegada do Carlos Ancelotti, o trabalho que está sendo realizado por ele, por toda a seleção, tem total força de realizar um excelente trabalho e chegar muito forte na Copa do Mundo”, comentou Xaud.
Grupos da Copa do Mundo 2026
Grupo A
- México
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Dinamarca/Macedônia do Norte/República Tcheca/Irlanda
Grupo B
- Canadá
- Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia
- Catar
- Suíça
Grupo C
- Brasil
- Marrocos
- Haiti
- Escócia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguai
- Austrália
- Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo
Grupo E
- Alemanha
- Curaçao
- Costa do Marfim
- Equador
Grupo F
- Holanda
- Japão
- Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia
- Tunísia
Grupo G
- Bélgica
- Egito
- Irã
- Nova Zelândia
Grupo H
- Espanha
- Cabo Verde
- Arábia Saudita
- Uruguai
Grupo I
- França
- Senegal
- Bolívia/Suriname/Iraque
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Argélia
- Áustria
- Jordânia
Grupo K
- Portugal
- Nova Caledônia/Jamaica/RD Congo
- Uzbequistão
- Colômbia
Grupo L
- Inglaterra
- Croácia
- Gana
- Panamá
Formato e data
O Mundial de 2026 será disputado entre 11 de junho e 19 de julho. As 48 seleções serão divididas em 12 grupos com quatro times cada. Líder e segundo colocado avançam para o primeiro mata-mata (16-avos de final), além dos oito melhores terceiros colocados.
Na sequência, a competição terá as tradicionais fases de oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e final, todas em jogos únicos.
