Sorteio define grupos da Copa do Mundo; conheça adversários do Brasil

Taça da Copa do Mundo - Foto: ODD ANDERSEN | AFP

A Seleção Brasileira conheceu, nesta tarde de sexta-feira, 5, seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O sorteio realizado pela Fifa em Washington D.C, capital norte-americana, definiu a fase de grupos da competição.

O grupo do Brasil conta com as seguintes seleções: Marrocos, Escócia e Haiti. A equipe africana alcançou a fase de seminais na última edição da Copa.

O evento conta com a presença ex-jogadores e celebridades, como os pentacampeões Kaká, Ronaldo e Roberto Carlos. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, também compareceu e projetou a participação da Amarelinha no Mundial.

“Acredito que nós temos jogadores de qualidade, de grande qualidade. Agora com a chegada do Carlos Ancelotti, o trabalho que está sendo realizado por ele, por toda a seleção, tem total força de realizar um excelente trabalho e chegar muito forte na Copa do Mundo”, comentou Xaud.

Grupos da Copa do Mundo 2026

Grupo A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Dinamarca/Macedônia do Norte/República Tcheca/Irlanda

Grupo B

Canadá

Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia

Catar

Suíça

Grupo C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo

Grupo E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

Grupo F

Holanda

Japão

Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia

Tunísia

Grupo G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

Grupo H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

Grupo I

França

Senegal

Bolívia/Suriname/Iraque

Noruega

Grupo J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo K

Portugal

Nova Caledônia/Jamaica/RD Congo

Uzbequistão

Colômbia

Grupo L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

Formato e data

O Mundial de 2026 será disputado entre 11 de junho e 19 de julho. As 48 seleções serão divididas em 12 grupos com quatro times cada. Líder e segundo colocado avançam para o primeiro mata-mata (16-avos de final), além dos oito melhores terceiros colocados.

Na sequência, a competição terá as tradicionais fases de oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e final, todas em jogos únicos.