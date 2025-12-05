Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEFINIDO

Sorteio define grupos da Copa do Mundo; conheça adversários do Brasil

Mundial será disputado em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México

João Grassi

Por João Grassi

05/12/2025 - 16:09 h | Atualizada em 05/12/2025 - 20:55
Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo -

A Seleção Brasileira conheceu, nesta tarde de sexta-feira, 5, seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O sorteio realizado pela Fifa em Washington D.C, capital norte-americana, definiu a fase de grupos da competição.

O grupo do Brasil conta com as seguintes seleções: Marrocos, Escócia e Haiti. A equipe africana alcançou a fase de seminais na última edição da Copa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O evento conta com a presença ex-jogadores e celebridades, como os pentacampeões Kaká, Ronaldo e Roberto Carlos. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, também compareceu e projetou a participação da Amarelinha no Mundial.

“Acredito que nós temos jogadores de qualidade, de grande qualidade. Agora com a chegada do Carlos Ancelotti, o trabalho que está sendo realizado por ele, por toda a seleção, tem total força de realizar um excelente trabalho e chegar muito forte na Copa do Mundo”, comentou Xaud.

Leia Também:

Vai ser feriado? Veja os dias que a Seleção Brasileira joga na Copa
Velha conhecida: Escócia já enfrentou o Brasil em outras Copas
Seleção do Haiti disputa a Copa do Mundo pela segunda vez na história
Marrocos é o terceiro país que mais foi valorizado após Copa de 2022

Grupos da Copa do Mundo 2026

Grupo A

  • México
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • Dinamarca/Macedônia do Norte/República Tcheca/Irlanda

Grupo B

  • Canadá
  • Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia
  • Catar
  • Suíça

Grupo C

  • Brasil
  • Marrocos
  • Haiti
  • Escócia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguai
  • Austrália
  • Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo

Grupo E

  • Alemanha
  • Curaçao
  • Costa do Marfim
  • Equador

Grupo F

  • Holanda
  • Japão
  • Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia
  • Tunísia

Grupo G

  • Bélgica
  • Egito
  • Irã
  • Nova Zelândia

Grupo H

  • Espanha
  • Cabo Verde
  • Arábia Saudita
  • Uruguai

Grupo I

  • França
  • Senegal
  • Bolívia/Suriname/Iraque
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia

Grupo K

  • Portugal
  • Nova Caledônia/Jamaica/RD Congo
  • Uzbequistão
  • Colômbia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá

Formato e data

O Mundial de 2026 será disputado entre 11 de junho e 19 de julho. As 48 seleções serão divididas em 12 grupos com quatro times cada. Líder e segundo colocado avançam para o primeiro mata-mata (16-avos de final), além dos oito melhores terceiros colocados.

Na sequência, a competição terá as tradicionais fases de oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e final, todas em jogos únicos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça da Copa do Mundo
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Taça da Copa do Mundo
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Taça da Copa do Mundo
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Taça da Copa do Mundo
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x