Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS UMA VEZ

Velha conhecida: Escócia já enfrentou o Brasil em outras Copas

Seleção Escocesa foi sorteada para o Grupo C do Mundial de 2026, o mesmo da equipe verde e amarela

João Grassi

Por João Grassi

05/12/2025 - 17:37 h
Escócia enfrenta o Brasil na Copa do Mundo 2026
Escócia enfrenta o Brasil na Copa do Mundo 2026 -

Adversário da Seleção Brasileira em quatro edições da Copa do Mundo, a Escócia estará novamente no caminho da Amarelinha. Ambas as equipes foram sorteadas, nesta sexta-feira, 5, para o Grupo C do Mundial de 2026, quase 30 anos após a última participação em 1998.

Entre os principais destaques da Seleção Escocesa, estão o lateral-esquerdo Andrew Robertson, ídolo do gigante inglês Liverpool, e o meio-campista Scott McTominay, com passagem no Manchester United e eleito melhor jogador do último Campeonato Italiano pela campeã Napoli.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Escócia enfrentou o Brasil na estreia da Copa do Mundo de 1998, sem dar moleza. Comandada por Zagallo, a seleção vice-campeã daquela competição bateu os escoceses por 2 a 1, com um gol contra e outro de César Sampaio. Os europeus acabaram eliminados na primeira fase.

Os escoceses estão atualmente na 36ª posição do ranking da Fifa. Além do duelo no Mundial da França, enfrentaram o Brasil outras três vezes na maior competição do futebol: nas edições de 1974, 1982 e 1990, sempre na fase de grupos.

Duelo mais recente

O encontro mais recente entre Brasil e Escócia foi um amistoso disputado em 2011. O duelo aconteceu no Emirates Stadium, em Londres, e terminou 2 a 0. Neymar marcou os dois gols.

Na ocasião, a equipe verde e amarela atuou com: Júlio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, Lúcio e André Santos; Lucas Leiva, Elano e Jádson; Ramires, Neymar e Leandro Damião.

Leia Também:

Seleção do Haiti disputa a Copa do Mundo pela segunda vez na história
Seleção do Marrocos tem apenas seis jogadores nascidos no país
Seleção Feminina atropela Portugal com goleada em amistoso
Brasil derrotou a Escócia na Copa do Mundo de 1998
Brasil derrotou a Escócia na Copa do Mundo de 1998 | Foto: Eric Cabanis | AFP

Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026

O Brasil de Carlo Ancelotti encara a Escócia no dia 24 de junho (quarta-feira), no último compromisso válido pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026, em Atlanta ou Miami.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do mundo escócia seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Escócia enfrenta o Brasil na Copa do Mundo 2026
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Escócia enfrenta o Brasil na Copa do Mundo 2026
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Escócia enfrenta o Brasil na Copa do Mundo 2026
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Escócia enfrenta o Brasil na Copa do Mundo 2026
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x