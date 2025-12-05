Velha conhecida: Escócia já enfrentou o Brasil em outras Copas

Escócia enfrenta o Brasil na Copa do Mundo 2026 - Foto: ANDY BUCHANAN | AFP

Adversário da Seleção Brasileira em quatro edições da Copa do Mundo, a Escócia estará novamente no caminho da Amarelinha. Ambas as equipes foram sorteadas, nesta sexta-feira, 5, para o Grupo C do Mundial de 2026, quase 30 anos após a última participação em 1998.

Entre os principais destaques da Seleção Escocesa, estão o lateral-esquerdo Andrew Robertson, ídolo do gigante inglês Liverpool, e o meio-campista Scott McTominay, com passagem no Manchester United e eleito melhor jogador do último Campeonato Italiano pela campeã Napoli.

A Escócia enfrentou o Brasil na estreia da Copa do Mundo de 1998, sem dar moleza. Comandada por Zagallo, a seleção vice-campeã daquela competição bateu os escoceses por 2 a 1, com um gol contra e outro de César Sampaio. Os europeus acabaram eliminados na primeira fase.

Os escoceses estão atualmente na 36ª posição do ranking da Fifa. Além do duelo no Mundial da França, enfrentaram o Brasil outras três vezes na maior competição do futebol: nas edições de 1974, 1982 e 1990, sempre na fase de grupos.

Duelo mais recente

O encontro mais recente entre Brasil e Escócia foi um amistoso disputado em 2011. O duelo aconteceu no Emirates Stadium, em Londres, e terminou 2 a 0. Neymar marcou os dois gols.

Na ocasião, a equipe verde e amarela atuou com: Júlio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, Lúcio e André Santos; Lucas Leiva, Elano e Jádson; Ramires, Neymar e Leandro Damião.

Brasil derrotou a Escócia na Copa do Mundo de 1998 | Foto: Eric Cabanis | AFP

Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026

O Brasil de Carlo Ancelotti encara a Escócia no dia 24 de junho (quarta-feira), no último compromisso válido pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026, em Atlanta ou Miami.