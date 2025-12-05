Seleção do Haiti disputa a Copa do Mundo pela segunda vez na história

Seleção do Haiti - Foto: Reprodução I X

Todos os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo já estão definidos - e alguns deles não são tão conhecidos. No Grupo C, com a Seleção Brasileira, aparece o Haiti, que joga com a Canarinha no dia 24 de junho, na partida de encerramento do grupo.

O duelo marcará o primeiro encontro entre Brasil e Haiti em Copas do Mundo. No entanto, apesar de inédito no torneio, o confronto já aconteceu três vezes em amistosos, todos com vitória brasileira e 5,6 gols de média por jogo no retrospecto geral.

A classificação haitiana para o Mundial foi um destaque para o time. Durante toda a campanha das Eliminatórias da Concacaf, o Haiti atuou em campo neutro, mas ainda assim conseguiu garantir sua vaga ao derrotar a Nicarágua por 2 a 0 na rodada decisiva do Grupo C.

Com o resultado, o Haiti assegurou seu retorno à Copa do Mundo após mais de 50 anos longe do torneio. A seleção havia disputado o Mundial apenas uma vez, em 1974, sendo eliminada ainda na fase de grupos. Agora, volta ao cenário global em 2026 para sua segunda participação na história.