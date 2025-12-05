Menu
ESPORTES
ADVERSÁRIA DO BRASIL

Seleção do Haiti disputa a Copa do Mundo pela segunda vez na história

O Brasil encara o Haiti no dia 24 de junho, como terceiro adversário do Grupo C

Marina Branco

Por Marina Branco

05/12/2025 - 16:54 h | Atualizada em 05/12/2025 - 18:23
Seleção do Haiti
Seleção do Haiti -

Todos os adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo já estão definidos - e alguns deles não são tão conhecidos. No Grupo C, com a Seleção Brasileira, aparece o Haiti, que joga com a Canarinha no dia 24 de junho, na partida de encerramento do grupo.

O duelo marcará o primeiro encontro entre Brasil e Haiti em Copas do Mundo. No entanto, apesar de inédito no torneio, o confronto já aconteceu três vezes em amistosos, todos com vitória brasileira e 5,6 gols de média por jogo no retrospecto geral.

A classificação haitiana para o Mundial foi um destaque para o time. Durante toda a campanha das Eliminatórias da Concacaf, o Haiti atuou em campo neutro, mas ainda assim conseguiu garantir sua vaga ao derrotar a Nicarágua por 2 a 0 na rodada decisiva do Grupo C.

Com o resultado, o Haiti assegurou seu retorno à Copa do Mundo após mais de 50 anos longe do torneio. A seleção havia disputado o Mundial apenas uma vez, em 1974, sendo eliminada ainda na fase de grupos. Agora, volta ao cenário global em 2026 para sua segunda participação na história.

