FUTSAL

Brasil vence a Espanha por 4 a 1 e avança à final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrentará Portugal na decisão deste domingo, 7, às 8h30

Marina Branco

Por Marina Branco

05/12/2025 - 12:55 h
Seleção Brasileira Feminina de Futsal
Seleção Brasileira Feminina de Futsal

Elas fizeram a parte delas, e o sonho segue vivo - a Seleção Brasileira garantiu vaga na final da primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal organizada pela Fifa. Na manhã desta sexta-feira, 5, nas Filipinas, o Brasil superou a Espanha por 4 a 1 e assegurou presença na disputa do título.

A equipe agora encara Portugal, que goleou a Argentina por 7 a 1, na decisão marcada para domingo, às 8h30, lutando pelo título inédito não só para o país, como para o mundo inteiro.

Como foi o jogo

O início da partida foi dominado pelo Brasil, que abriu o placar logo na primeira chegada ao ataque. Ana Luiza aproveitou o rebote da goleira espanhola e fez 1 a 0 antes mesmo de o cronômetro marcar um minuto. Poucos segundos depois, Amandinha interceptou um passe errado da defesa adversária e ampliou, colocando a seleção brasileira rapidamente em vantagem.

A pressão inicial do Brasil impôs dificuldades à Espanha, que tinha enorme dificuldade para sair jogando. A goleira Elena González, no entanto, evitou que o placar se tornasse elástico ainda nos primeiros minutos com boas intervenções.

Seleção Brasileira Feminina de Futsal
Seleção Brasileira Feminina de Futsal | Foto: Reprodução I X

Faltando cinco minutos para o intervalo, Camila quase marcou o terceiro, mas a defesa espanhola conseguiu cortar sobre a linha. A Espanha ameaçou reagir na sequência, quando Antia Pérez arriscou de cobertura e acertou a trave, no lance mais perigoso da equipe europeia na etapa inicial.

No segundo tempo, o Brasil manteve o ritmo e continuou controlando as ações ofensivas. Aos seis minutos, Débora Vanin fez o terceiro gol brasileiro após receber passe de Natalinha em jogada trabalhada.

A sete minutos do fim, Camila recuperou a bola na quadra ofensiva e acionou Luana, que completou para o gol e fechou o placar em 4 a 1, consagrando a classificação brasileira para a decisão.

