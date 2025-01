Brasileiro Dyego Zuffo é eleito melhor jogador de futsal do mundo

Dyego Zuffo levou o prêmio Bola de Ouro na Copa do Mundo - Foto: Leto Ribas/CBF

Campeão e Bola de Ouro com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo realizada no Uzbequistão em 2024, o ala Dyego Zuffo foi eleito o melhor jogador do mundo de futsal do ano passado. A premiação é realizada pelo portal Futsal Planet e é a mais importante da modalidade.

Além da conquista do mundial, Dyego também conquistou o título da Copa América vencendo a Argentina na final, mérito que levou outros jogadores do Brasil como Marcel e Lucão a estarem entre os indicados ao prêmio.

| Foto: Leto Ribas/CBF

"É uma honra receber este prêmio. O ano de 2024 foi incrível, de muita superação e grandes conquistas, tanto no clube quanto com a Seleção. Ser eleito o melhor jogador no mesmo ano em que fui campeão mundial com a Seleção Brasileira torna este momento ainda mais especial e me enche de orgulho", comentou o atleta.

Na temporada passada, o prêmio foi conquistado por Pito, de Chapecó, em Santa Catarina. Dyego, também natural de Santa Catarina, nasceu na pequena cidade de Palmitos.