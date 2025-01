MSN de volta? Inter Miami disputa contratação de Neymar, diz jornal

Neymar, Messi e Suarez com o título da Copa do Rei de 2017 - Foto: Divulgação/ @neymarjr

Um dos grandes nomes do futebol mundial da última década, o brasileiro Neymar Jr é alvo do Inter Miami, time da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos. O camisa 10 da Seleção Brasileira pode reviver o trio histórico, ao lado de Lionel Messi e Luis Suarez, que já estão na equipe da Flórida.

Segundo o jornal francês L'Equipe, o Inter Miami tem interesse em contar com o brasileiro, que vive o seu último ano de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Desta maneira, o time norte-americano já havia entrado em contato com o jogador.

A transação pode ocorrer, principalmente, pela vontade do brasileiro de reencontrar os amigos Messi e Suarez. Em janeiro deste ano, Neymar revelou o sentimento sobre poder reviver o Trio MSN.

"Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio", disse o camisa 10 do Al-Hilal.

Desde a sua chegada ao clube saudita, em outubro de 2023, Neymar sofreu com uma série de lesões, incluindo a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, ficando longe dos gramados por mais de um ano.

Ao todo, foram apenas sete jogos disputados, somando um gol e duas assistências. Os números são opostos ao desempenho do atleta no período em que jogou ao lado do argentino e do uruguaio, quando marcou 90 gols e conquistou uma Champions League, duas La Liga e três Copas do Rei.