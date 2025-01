Confira os jogos que fecham a 2ª rodada do Baianão 2025

Torcida do Jacobina vai acompanhar o Jegue da Chapada pela primeira vez em 2025 - Foto: @felipefotografia1.0

Duas partidas completam a segunda rodada do Campeonato Baiano. Os jogos desta quarta-feira, 16, movimentam às praças esportivas na capital e no interior do estado.

Logo mais às 19h15, o Jacobina recebe a visita do Jacuipense, no estádio José Rocha. O Jegue da Chapada perdeu para o Porto fora de casa e busca se recuperar diante do seu torcedor. Já o Jacuipense empatou com o Bahia e quer vencer a primeira.

Ainda sem pontuar, o Jacobina é o lanterna do Baianão. O Jacuipense é o sétimo, com um ponto.

Já às 21h30, o Bahia faz seu primeiro jogo na Arena Fonte Nova. O adversário será o Atlético de Alagoinas. O time Sub-20 do Esquadrão de Aço vem de empate com o Jacuipense e visa o primeiro triunfo na competição.

Já o Carcará vive uma turbulência nos bastidores. Com apenas uma rodada, o clube demitiu o treinador Adriano de Souza e anunciou o retorno de Agnaldo Liz. A equipe vem de empate com o Colo-Colo em jogo marcado por erros de arbitragem.

O Bahia ocupa a 6ª posisão na classificação com um ponto somado. O Atlético tem a mesma pontuação, uma colocação acima.