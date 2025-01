Em duelo polêmico, Atlético e Colo Colo empatam por 2 a 2

Atlético e Colo Colo empataram na noite deste sábado, 11 - Foto: Reprodução / TVE

O segundo jogo do Campeonato Baiano de 2025 teve seu duelo marcado por um empate recheado de emoção e polêmicas. Atlético de Alagoinhas e Colo Colo ficaram no 2 a 2, em partida disputada no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na noite deste sábado, 11.

O primeiro gol da partida foi marcado por Wesley, que colocou o Tigre na frente. No entanto, a reação do Colo Colo foi imediata. Felipe Cardoso empatou para a equipe de Ilhéus e, em seguida, Geovani, em cobrança de pênalti, virou para o Carcará, colocando o time em vantagem. Mas, no fim do jogo, o Atlético de Alagoinhas conseguiu o empate com um pênalti convertido por Matheus.

O confronto, no entanto, foi marcado por uma série de decisões polêmicas por parte da arbitragem. Um dos lances mais controversos aconteceu quando o Atlético vencia por 2 a 1. O goleiro do Colo Colo fez uma defesa impressionante, mas a bola ultrapassou a linha do gol. O árbitro, porém, não viu a bola dentro da meta e não validou o gol. No lance seguinte, a arbitragem assinalou um pênalti questionável a favor do Colo Colo e ainda expulsou Andrey do Atlético, resultando no gol de empate da equipe ilheense.

Com o empate, ambos os times somaram um ponto na tabela e já se preparam para os próximos compromissos no Baianão. O Atlético de Alagoinhas enfrentará o Esporte Clube Bahia na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, na Arena Fonte Nova, enquanto o Colo Colo jogará em casa contra o Porto Sport Club, na terça-feira (13), às 19h15, no Estádio Waldomiro Borges.