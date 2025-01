Thiago Carpini analisa empate e destaca avaliação de novos jogadores

Thiago Carpini durante partida contra o Barcelona de Ilhéus - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em um empate sem gols contra o Barcelona de Ilhéus neste sábado, 11, no Barradão, o técnico Thiago Carpini usou a partida para dar minutos a jogadores da base e novos contratados. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador falou sobre a mescla de atletas que compôs a escalação do Vitória e o momento de avaliação desses jogadores, com foco na pré-temporada.

"É importante nesse início de temporada você mesclar os atletas. Oportunizar alguns jogadores, como é o caso do Fau, que participou de momentos do ano passado, voltou para o sub-23 e agora nós trouxemos de novo. São jogadores que podemos analisar até que ponto podemos contar com eles na temporada e com quem contar, então, a oportunidade está sendo dada a eles nesse momento", destacou Carpini sobre o uso de jovens talentos ao lado de reforços recém-chegados.

Em relação aos novos jogadores, Carpini ponderou que ainda é cedo para uma avaliação precisa, considerando o curto período de treino antes da partida. "Qualquer avaliação hoje, sobre qualquer atleta, é muito precoce. Se você ficar 30 dias de férias, treinar 5 e no sexto dia jogar contra uma equipe que está treinando a dois meses. Até pelo nível de treino, a entrega da nossa equipe foi satisfatória", completou o comandante rubro-negro.

Leia mais:

>> Gabriel Medina está fora da temporada 2025 da WSL após lesão e cirurgia

>> Vitória da Conquista avança na Copa SP após empate de rival

>> Vitória empata sem gols com o Barcelona na estreia do Baianão

Sobre o planejamento da temporada, o técnico reafirmou que o Vitória dará prioridade a todas as competições de forma equilibrada, sem desconsiderar nenhuma delas. "Temos que competir em todas as competições. Não dá para priorizar a Série A, que é o Campeonato do ano, antes de pensar nesse primeiro semestre. Não dá para priorizar a Copa do Nordeste, que faz um tempo que o clube não vence, sem passar pelo Estadual que também é importante", afirmou.

Na sequência, Carpini comentou sobre o desempenho dos jogadores durante o empate e fez ajustes na análise do jogo. "A gente tentou menos a transição mais curta. Foi louvável também a participação de Zé Marcos pela esquerda, essa disposição dele em atuar por outro lado. A gente teve que se adaptar em uma bola mais longa deles. O Pablo também conseguiu fazer um bom jogo, se adaptou bem ao jogo. Então são alguns ajustes e adaptações que conseguimos durante a partida."

Ele ainda frisou que a prioridade neste momento é o aspecto físico dos atletas, dado que o início da temporada exige cuidados. "Temos que levar em consideração a equipe que vou escolher para fazer o jogo. Tem alguns atletas que ainda não vi atuando. Hoje alguns entraram, mas não dá para avaliar em um gramado desse, fizeram bem dentro do possível. Temos que avaliar, mas nosso planejamento não foi feito em cima de resultado. Vamos fazer um jogo muito difícil em Juazeiro agora, é um jogo pouco jogado, mas vamos tentar levar o melhor. O que mais me preocupa é o aspecto físico. Por ser início de temporada, uma baixa agora pode prejudicar o ano do atleta."

O próximo desafio do Vitória será na quarta-feira, 15, às 21h30, contra a Juazeirense, no Estádio Adauto Morais.