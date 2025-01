Vitória da Conquista avança na Copa SP após empate de rival

Vitória da Conquista x Porto Vitória, pela Copinha 2025 - Foto: Eduardo Mancini

O Vitória da Conquista garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Porto Vitória por 2 a 1, na manhã deste sábado, 11, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo 21.

A vitória no estádio Dário Rodrigues Leite foi crucial para o Bode, que, com quatro pontos, precisava de um resultado favorável no confronto entre Atlético Guaratinguetá e Grêmio para avançar.

Com o empate em 1 a 1 entre Atlético e Grêmio, a equipe de Conquista conseguiu ultrapassar o time de Guaratinguetá na tabela, conquistando a segunda colocação do grupo. O Grêmio, com 7 pontos, avançou em primeiro.