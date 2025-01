Após estreia no Baianão, Atlético de Alagoinhas passa por mudanças

Atlético de Alagoinhas e Colo-Colo durante a primeira rodada do Baianão - Foto: William Sousa | Redes Sociais

O Baianão 2025 mal começou e já tem clube passando por mudanças drásticas. Após estrear com um empate por 2 a 2 com o Colo-Colo, o Atlético de Alagoinhas viu o diretor de futebol Armando Filho pedir desligamento do clube e vai promover a primeira troca de treinador da competição.

Ao Portal A TARDE, Armando Filho afirmou que pediu desligamento por não concordar com algumas ideias do presidente Albino Leite, que não abriu mão de trocar o comando técnico com um jogo na temporada.

O treinador Adriano Souza deixou o Atlético de Alagoinhas para a chegada do velho conhecido Agnaldo Liz, que deve ser anunciado nos próximos dias. Aos 56 anos, o comandante vai retornar ao Carcará pela segunda vez, desde que foi campeão baiano, em 2022.