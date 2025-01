Bia Haddad vence russa e avança no Australian Open; Fonseca é eliminado

Bia Haddad comemorando classificação - Foto: Martin KEEP / AFP

Em um dia iluminado, a brasileira Beatriz Haddad Maia avançou à terceira fase do Australian Open ao derrotar a russa Erika Andreeva, 86ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Bia mostrou todas as suas técnicas e não sofreu sustos, confirmando os seus serviços.

Com o resultado, a tenista retornou à fase onde foi eliminada na edição de 2024, tendo a chance de ampliar seu melhor desempenho. Vale lembrar que, em toda a história do Grand Slam, nenhum brasileiro(a) conseguiu chegar às oitavas de final, incluindo o histórico Guga.

Leia mais:

>>Bahia x Atlético: confira prováveis escalações

>>"Superou como ser-humano", diz Carpini sobre retorno de Osvaldo

>>Na Fonte Nova, Barcelona e Jequié empatam sem gols pelo Baiano

No entanto, para conquistar o feito, Bia precisa vencer a russa Veronika Kudermetova, 75ª do WTA. O confronto acontecerá na madrugada desta sexta-feira, 17, ainda sem confirmação de horário.

João Fonseca faz história, mas é eliminado na 2ª rodada

Ainda no simples, desta vez com o jovem João Fonseca, de apenas 18 anos, o Brasil seguiu torcendo alto. Diante do italiano Lorenzo Sonego, o tenista foi eliminado no tie-break, por 3 sets a 2, com parciais de 7/6, 3/6, 1/6, 6/3 e 3/6.

Na estreia, João venceu o russo Andrey Rublev, número 9 do ranking, por 3 sets a zero, se tornando o brasileiro mais jovem a vencer um jogo de Grand Slam. O tenista vinha de 14 jogos de invencibilidade.