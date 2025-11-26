Menu
HOME > ESPORTES
COPA DO MUNDO

Brasil atropela a Itália e segue invicto no Mundial Feminino de Futsal

Seleção feminina vence por 6 a 1, segue com 100% de aproveitamento e decide a fase de grupos contra o Panamá no sábado

Redação

Por Redação

26/11/2025 - 12:24 h
Brasil atropela Itália e segue 100% na Copa do Mundo de Futsal
Brasil atropela Itália e segue 100% na Copa do Mundo de Futsal -

A seleção brasileira venceu a Itália por 6 a 1 nesta quarta-feira, 26, e manteve a campanha perfeita na Copa do Mundo Feminina de Futsal. No duelo válido pela segunda rodada, a equipe comandada por Wilson Sabóia dominou as adversárias e confirmou mais uma atuação de autoridade.

Os gols do Brasil foram marcados por Ana Luiza, Emilly, Débora Vanin, Camila e Amandinha, que balançou as redes duas vezes. Renata Adamati fez o único gol italiano.

A competição, realizada em Pasig, na região metropolitana de Manila, nas Filipinas, é histórica por ser a primeira edição oficial da modalidade organizada pela Fifa. Antes disso, entre 2010 e 2015, o Brasil venceu todas as edições do Torneio Mundial de Futsal Feminino promovidas por confederações.

Invicta e com duas vitórias, a Seleção fecha a fase inicial no próximo sábado, 29, às 8h30, quando enfrenta o Panamá.

Ver todas

