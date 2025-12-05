Brasil e Marrocos já se enfrentaram na Copa do Mundo?

Seleção de Marrocos - Foto: Reprodução I X

Grupo definido, adversários conhecidos, estreia marcada - o Brasil começa sua trajetória rumo ao sonho do hexa contra Marrocos, no dia 13 de junho, um sábado. Junto a Marrocos, aparecem no grupo C Escócia e Haiti, adversários da Seleção Brasileira.

O primeiro adversário do Brasil ocupa atualmente a 11ª posição no ranking da Fifa, tendo disparado desde a última Copa do Mundo. Para os marroquinos, a principal estrela é o lateral Achraf Hakimi, campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mas os dois não estão se encontrando pela primeira vez - Brasil e Marrocos já se enfrentaram em Copas do Mundo na fase de grupos do Mundial de 1998, com vitória brasileira por 3 a 0, gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

Além disso, na preparação para o Mundial de 2026, Marrocos venceu o Brasil em amistoso que marcou o primeiro jogo brasileiro depois da Copa de 2022, além de ter feito uma campanha perfeita nas eliminatórias, avançando com 100% de aproveitamento.

A seleção marroquina foi justamente a protagonista de uma das campanhas mais marcantes da Copa do Mundo de 2022, quando alcançou as semifinais na melhor campanha da história de um país africano no torneio. A trajetória só foi interrompida pela França, então vice-campeã.

O time é comandado por Walid Regragui, técnico que assumiu em agosto de 2022 e se tornou símbolo da reconstrução recente da equipe. Além de Hakimi, o elenco conta com outros jogadores conhecidos internacionalmente, como Bounou, goleiro do Al Hilal e ícone do Marrocos na última Copa.

Além disso, o país também será coanfitrião da Copa de 2030, ao lado de Espanha e Portugal.