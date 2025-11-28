Seleção Brasileira sucumbe para Noruega e interrompe tabu de 29 anos

- Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A Seleção Brasileira Feminina tropeçou no caminho preparatório rumo à Copa do Mundo 2027. Em amistoso realizado nesta sexta-feira, 28, em Cádiz, na Espanha, o Brasil perdeu por 3 a 1 para a Noruega e interrompeu o tabu que já durava 29 anos sem perder para as norueguesas.

A Canarinha também perdeu a invencibilidade de oito jogos e havia sido derrotada pela última vez em junho, durante amistoso contra a França. Gaupset abriu o placar para a Noruega, Mariza diminuiu antes do intervalo, mas Gaupset de novo e Hegerberg sacramentaram a vitória das europeias.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mariza em campo pela Seleção Brasileira | Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A Seleção Brasileira havia sido derrotada pela Noruega pela última vez em 1996.

Pela última partida de 2025, o Brasil volta a entrar em campo contra Portugal nesta terça-feira, 2, às 16h45, no Estádio Municipal de Aveiro, em território português.