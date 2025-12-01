DE VIRADA!
Mundial de Handebol: Seleção Brasileira vence Suécia e mantém 100%
Brasileiras enfrentaram a equipe da Europa na tarde desta segunda-feira, 1º
Por João Grassi
Pela primeira vez em competições oficiais, a Seleção Brasileira derrotou a Suécia. O Brasil venceu o duelo por 31 a 27 na tarde desta segunda-feira, 1º, pela primeira fase do Mundial Feminino de Handebol, em Sttutgart, na Alemanha.
Com direito a um segundo tempo de imposição, as brasileiras venceram o terceiro jogo consecutivo e fecharam a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Os outros adversários foram Cuba e República Tcheca.
A armadora Mari Fernandes foi eleita como jogadora da partida, com seis gols marcados. Apesar de ter saído atrás no placar logo no começo, a equipe comandada pelo técnico Cristiano Silva reagiu e conseguiu uma grande virada.
Próximos compromissos
Classificada para a segunda fase, agora em Dortmund, a Seleção Brasileira vai enfrentar Coreia do Sul, Angola e Noruega em novo grupo. O Brasil volta a jogar na próxima quarta-feira, 3, contra as sul-coreanas, no Westfalenhalle.
Na sequência, o time brasileiro trava duelos contra as angolanas e norueguesas, nos dias 5 e 7 de dezembro, respectivamente.
