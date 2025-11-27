Menu
ESPORTES
UNIFORME PRINCIPAL

Vaza camisa da Seleção Brasileira para a Copa; veja imagens inéditas

O uniforme será estreado contra a França no amistoso de março do ano que vem

Marina Branco

Por Marina Branco

27/11/2025 - 16:52 h
Seleção Brasileira
Seleção Brasileira -

Acabou o suspense - o uniforme principal que a Seleção Brasileira usará na Copa do Mundo de 2026 acabou aparecendo antes do lançamento oficial. O site especializado FootyHeadlines divulgou as primeiras imagens da peça que será o modelo número 1 do Brasil no Mundial.

As fotos mostram uma camisa quase completamente amarela, com detalhes em verde, seguindo a linha tradicional da Seleção e contrariando aqueles que diziam que a tonalidade amarelada ficava cada vez menos vibrante com o passar dos anos.

Inspirada no Tri de 1970

Segundo o próprio FootyHeadlines, o design retoma elementos da icônica camisa usada pelo Brasil na conquista do tricampeonato mundial, no México, em 1970. A gola é verde, porém em um tom puxado para o azul, e a mesma cor aparece nas laterais da camisa.

A CBF deve apresentar oficialmente a nova coleção em março, e o uniforme entrará em campo pela primeira vez no amistoso contra a França, no mesmo mês. A camisa azul, cujo vazamento ocorreu anteriormente, fará sua estreia na partida contra a Croácia.

Camisa da Seleção para Copa do Mundo
Camisa da Seleção para Copa do Mundo | Foto: Reprodução I FootyHeadlines

Segundo uniforme

O segundo modelo do Brasil para a Copa terá um azul mais escuro que o habitual e contará com uma marca especial da linha Michael Jordan, uma proposta diferenciada da Nike para algumas equipes.

Esse uniforme substituiu a ideia inicial de usar o vermelho, projeto que acabou sendo abandonado quando, em agosto, o presidente da CBF Samir Xaud revelou que se reuniu com urgência com a Nike para barrar a produção de camisas vermelhas para a seleção.

Tags:

cbf copa do mundo seleção brasileira uniforme

