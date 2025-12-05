Menu
COPA DO MUNDO

Seleção do Marrocos tem apenas seis jogadores nascidos no país

Primeiro adversário do Brasil na Copa é feito de atletas de diversos países do mundo

Marina Branco

Por Marina Branco

05/12/2025 - 16:35 h
Seleção de Marrocos na Copa de 2022
Seleção de Marrocos na Copa de 2022

O Brasil já conhece seu primeiro passo rumo ao hexa - vencer a seleção de Marrocos, primeiro adversário na fase de grupos. No entanto, eles não são necessariamente marroquinos.

Na última Copa do Mundo, marcada pela campanha histórica que levou o Marrocos à semifinal pela primeira vez na história, entre os 23 convocados, apenas seis nasceram em território marroquino.

No elenco, os demais cresceram em diferentes países, sendo oito na França, cinco na Holanda, dois na Espanha, um na Bélgica e um no Canadá, sem contar o treinador francês Hervé Renard.

Essa diversidade geográfica refletia diretamente no dia a dia do time. Renard costumava conduzir suas palestras pré-jogo em inglês e francês, mas nenhuma das duas é a língua oficial do Marrocos, onde se fala majoritariamente árabe.

Para garantir que todos compreendam suas orientações, o técnico contava com a ajuda do ex-meia Mustapha Hadji, ídolo da seleção na Copa de 1998 e membro da comissão técnica.

Como essa seleção foi construída

O projeto atual começou em 2014, quando a Federação Marroquina decidiu seguir o modelo da Argélia, que naquele ano avançou até as oitavas de final na Copa do Brasil com forte presença de atletas nascidos no exterior.

A partir daí, começou um trabalho sistemático para convencer jogadores com ascendência marroquina a representar o país.

Como o Marrocos possui uma grande diáspora espalhada pela Europa, por diversos fatores que vão desde o período colonial francês até a busca por trabalho em países como Espanha e Holanda, o apelo emocional tornou-se central nessa abordagem.

Marrocos na Copa de 2022
Marrocos na Copa de 2022 | Foto: Reprodução I X

Além disso, muitos jogadores descendentes de imigrantes enfrentam discriminação nos países onde nasceram, o que pode influenciar a escolha por representar o país de origem de seus pais.

A mistura de culturas, idiomas e experiências também gerou receio. Pessoas próximas a Hervé Renard chegaram a aconselhá-lo a recusar o cargo, acreditando que atletas nascidos na Holanda poderiam não se entrosar com os da França, algo que o próprio técnico desmentiu na prática.

Fato é que tudo deu certo. O Marrocos foi mais longe do que nunca na Copa, e volta com força total para encarar o Brasil em 2026, seja ou não o time marroquino de nascença.

copa do mundo diáspora marroquina diversidade cultural Hervé Renard jogadores imigrantes seleção marroquina

