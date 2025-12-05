Vai ser feriado? Veja os dias que a Seleção Brasileira joga na Copa

Compromissos da fase de grupos acontecerão em junho - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Com o calendário da Copa do Mundo de 2026 definido, os torcedores brasileiros já sabem quando deverão reservar espaço na agenda para acompanhar a Seleção. Os três compromissos da fase de grupos acontecerão em junho, mês que promete mobilizar o país como em outras edições do mundial.

O primeiro duelo ocorre no sábado, 13 de junho, quando o Brasil enfrenta Marrocos na estreia. Seis dias depois, na sexta-feira, 19, o time volta ao gramado para encarar o Haiti. O encerramento da etapa inicial está marcado para o dia 24, uma quarta-feira, diante da Escócia.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tradicionalmente, a participação da equipe brasileira gera expectativa em torno da possibilidade de feriados ou pontos facultativos para que a população acompanhe as partidas. Em edições anteriores, essa prática já ocorreu em diferentes regiões do país.

A chamada Lei Geral da Copa chegou a autorizar que União, estados e municípios decretassem descanso ou flexibilização do expediente nos dias de jogos da Seleção, medida que, no entanto, não é obrigatória.