E O BRASIL?
Marrocos é o terceiro país que mais foi valorizado após Copa de 2022
Os marroquinos chegaram à semifinal e se tornaram a primeira seleção africana a atingir essa etapa do torneio
Por Marina Branco
Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a Seleção de Marrocos viveu uma Copa inesquecível na última edição. Chegando às semifinais na melhor campanha da história do país, os marroquinos foram a terceira equipe que mais foi valorizada após 2022.
Segundo estudo da Pluri Consultoria, a seleção marroquina foi a terceira equipe que mais aumentou seu valor de mercado após o torneio, com crescimento estimado em 50 milhões de euros.
Marrocos protagonizou a grande história do Mundial do Qatar - eliminou Bélgica na fase de grupos, superou Espanha nas oitavas e derrotou Portugal nas quartas de final, se tornando o primeiro país africano a alcançar as semifinais de uma Copa e terminando em quarto lugar após a eliminação para a França.
Leia Também:
Quem mais se valorizou no elenco?
Entre os jogadores marroquinos, 11 atletas apresentaram aumento de valor no mercado. Os maiores crescimentos individuais foram:
- Sofyan Amrabat: +€ 15 milhões
- Azzedine Ounahi: +€ 11,5 milhões
- Achraf Hakimi: +€ 5 milhões
Ounahi, meio-campista do Angers (FRA), foi quem teve a maior valorização percentual entre todos os jogadores do torneio, saltando de € 3,5 milhões para € 15 milhões, um aumento de 329%.
Comparação com outras seleções
De acordo com o relatório, apenas Argentina (+€ 68,9 milhões) e França (+€ 62 milhões) registraram valorização maior do que Marrocos após o Mundial.
O estudo ressalta que os valores de mercado são baseados em modelos estatísticos que buscam estimar o preço provável de cada atleta a partir de desempenho, idade, posição, liga em que atuam e outros parâmetros.
Já a Seleção Brasileira seguiu o caminho oposto. Com a eliminação precoce, o time sofreu desvalorização geral, e somente Vini Jr, Gabriel Martinelli e Richarlison tiveram aumento de valor.
Ranking das seleções que mais cresceram em valor após a Copa do Mundo 2022
- Argentina – € 68,9 milhões
- França – € 62 milhões
- Marrocos – € 50 milhões
- Croácia – € 23 milhões
- Inglaterra – € 20 milhões
- Holanda – € 18 milhões
- Japão – € 17,5 milhões
- Portugal – € 6 milhões
- Estados Unidos – € 5 milhões
- Gana – € 5 milhões
- Alemanha – € 5 milhões
- Equador – € 5 milhões
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes