HOME > ESPORTES
E O BRASIL?

Marrocos é o terceiro país que mais foi valorizado após Copa de 2022

Os marroquinos chegaram à semifinal e se tornaram a primeira seleção africana a atingir essa etapa do torneio

Marina Branco

Por Marina Branco

05/12/2025 - 16:45 h
Seleção de Marrocos
Seleção de Marrocos -

Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a Seleção de Marrocos viveu uma Copa inesquecível na última edição. Chegando às semifinais na melhor campanha da história do país, os marroquinos foram a terceira equipe que mais foi valorizada após 2022.

Segundo estudo da Pluri Consultoria, a seleção marroquina foi a terceira equipe que mais aumentou seu valor de mercado após o torneio, com crescimento estimado em 50 milhões de euros.

Marrocos protagonizou a grande história do Mundial do Qatar - eliminou Bélgica na fase de grupos, superou Espanha nas oitavas e derrotou Portugal nas quartas de final, se tornando o primeiro país africano a alcançar as semifinais de uma Copa e terminando em quarto lugar após a eliminação para a França.

Leia Também:

Brasil e Marrocos já se enfrentaram na Copa do Mundo?
Sorteio define grupos da Copa do Mundo; conheça adversários do Brasil
Brasil vence a Espanha por 4 a 1 e avança à final da Copa do Mundo

Quem mais se valorizou no elenco?

Entre os jogadores marroquinos, 11 atletas apresentaram aumento de valor no mercado. Os maiores crescimentos individuais foram:

  • Sofyan Amrabat: +€ 15 milhões
  • Azzedine Ounahi: +€ 11,5 milhões
  • Achraf Hakimi: +€ 5 milhões

Ounahi, meio-campista do Angers (FRA), foi quem teve a maior valorização percentual entre todos os jogadores do torneio, saltando de € 3,5 milhões para € 15 milhões, um aumento de 329%.

Comparação com outras seleções

De acordo com o relatório, apenas Argentina (+€ 68,9 milhões) e França (+€ 62 milhões) registraram valorização maior do que Marrocos após o Mundial.

O estudo ressalta que os valores de mercado são baseados em modelos estatísticos que buscam estimar o preço provável de cada atleta a partir de desempenho, idade, posição, liga em que atuam e outros parâmetros.

Já a Seleção Brasileira seguiu o caminho oposto. Com a eliminação precoce, o time sofreu desvalorização geral, e somente Vini Jr, Gabriel Martinelli e Richarlison tiveram aumento de valor.

Ranking das seleções que mais cresceram em valor após a Copa do Mundo 2022

  • Argentina – € 68,9 milhões
  • França – € 62 milhões
  • Marrocos – € 50 milhões
  • Croácia – € 23 milhões
  • Inglaterra – € 20 milhões
  • Holanda – € 18 milhões
  • Japão – € 17,5 milhões
  • Portugal – € 6 milhões
  • Estados Unidos – € 5 milhões
  • Gana – € 5 milhões
  • Alemanha – € 5 milhões
  • Equador – € 5 milhões

Tags:

análise de mercado esportivo Copa do Mundo 2026 desempenho das seleções História do Futebol Seleção de Marrocos valorização de jogadores

