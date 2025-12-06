Adversários do Vitória contra o Z-4 têm jogos "facilitados"; entenda

Santos e Ceará enfrentarão Palmeiras e Cruzeiro na última rodada - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em busca da permanência na Série A, o Vitória precisa fazer o dever de casa diante do São Paulo, neste domingo, 7, no Barradão, e torcer pelo tropeço de pelo menos uma das três equipes à sua frente na tabela: Santos, Ceará ou Fortaleza.

No entanto, o drama do Vitória para escapar do Z-4 pode ser ainda mais desfavorável, já que os adversários de Santos e Ceará deverão atuar com times considerados reservas. Na última rodada, o Peixe encara o Cruzeiro na Vila Belmiro, enquanto o Vozão enfrenta o Palmeiras no Castelão. Na teoria, são adversários de peso, afinal tratam-se do terceiro e segundo colocados, respectivamente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entretanto, essas equipes “não têm mais o que disputar” no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está assegurado na segunda posição, enquanto o Cruzeiro ocupa o terceiro lugar — ambos não podem ser ultrapassados.

Por isso, no caso do Palmeiras, a temporada já acabou, já que não há nenhum título a disputar. Desta forma, o clube antecipou as férias de Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira e Vitor Roque. Além disso, Piquerez e Raphael Veiga cumprem suspensão, e Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho, Felipe Anderson e Emiliano Martínez seguem em recuperação de lesões.

Portanto, o Palmeiras deve enfrentar o Ceará, em jogo que interessa ao Vitória, com um time praticamente todo reserva: Carlos Miguel, Khellven, Benedetti, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno e Mauricio; Allan, Sosa e Flaco López.

No caso do Cruzeiro, o foco da equipe passou a ser a Copa do Brasil. Na semifinal do torneio mata-mata, contra o Corinthians, no dia 10, apenas três dias após o duelo contra o Santos, os titulares sequer viajaram para o jogo na Vila Belmiro.

Sendo assim, o Cruzeiro também deve ir a campo com time reserva, em confronto que também interessa ao Vitória: Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Walace, Ryan Guilherme, Matheus Henrique, Japa (Bolasie) e Eduardo; Gabigol.

Para escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória precisa vencer seu jogo e torcer por pelo menos um tropeço de Santos, Ceará ou Fortaleza. Qualquer cenário em que o Leão da Barra não vença o São Paulo resulta no rebaixamento.