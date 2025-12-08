Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOCIONADO

Dudu se declara à torcida e agradece Fábio Mota: "Amo o Vitória"

Após polêmicas e empréstimos, o volante Dudu voltou a ser peça-chave no Vitória

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/12/2025 - 10:02 h
Dudu celebrou a permanência do Vitória na Série A, agradeceu a Fábio Mota pela nova chance e emocionou-se ao falar do apoio da torcida rubro-negra
Dudu celebrou a permanência do Vitória na Série A, agradeceu a Fábio Mota pela nova chance e emocionou-se ao falar do apoio da torcida rubro-negra -

Entre altos e baixos, o volante Dudu encontrou a redenção com a camisa do Vitória ao garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Peça-chave em 2023 e uma das principais “engrenagens” do primeiro semestre da temporada passada, o jogador perdeu protagonismo dentro de campo por polêmicas fora das quatro linhas e deixou de fazer parte dos planos do clube em 2024.

No entanto, após dois empréstimos consecutivos sem sucesso — no Novorizontino e na Ponte Preta —, Dudu recebeu uma nova oportunidade no Vitória em 2025, com a árdua missão de ajudar o rubro-negro a escapar do rebaixamento. Entre boas atuações, expulsões e muitas dúvidas quanto ao seu emocional, o jogador voltou a ser importante no time, agora sob o comando de Jair Ventura, contribuindo para que o Leão da Barra permanecesse na Série A.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Vitória garante vaga na quinta fase da Copa do Brasil após escapar da Série B
Renato Kayzer define Vitória "como uma fênix" após permanência
Experiente, Osvaldo define futuro com o Vitória: "Bem encaminhado"

Neste domingo, 7, após o Vitória vencer o São Paulo e assegurar a participação na elite do futebol brasileiro em 2026, Dudu — que entrou no segundo tempo e participou da jogada que originou o gol da vitória do Leão — declarou seu amor pela torcida e agradeceu ao presidente Fábio Mota pela chance de retornar e defender as cores rubro-negras.

Eu amo essa torcida, amo essa camisa do Vitória. Quero agradecer também ao Fábio Mota pela oportunidade, por ter acreditado em mim
Dudu - volante do Vitória

“Fico muito feliz pelo carinho da torcida, que sempre me apoiou, independentemente do que aconteceu no passado e de tudo que passei. É muito especial. Muitas pessoas duvidaram de mim”, completou o volante, visivelmente emocionado pela trajetória vivida com a camisa do Vitória nos últimos dois anos.

Desde que retornou ao clube, no final de agosto, cercado por muitas dúvidas, Dudu disputou 12 jogos. Sem marcar gols ou dar assistências, ele contribuiu da forma que se espera de um volante: com entrega, raça e comprometimento em campo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 Dudu Leão da Barra série a vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dudu celebrou a permanência do Vitória na Série A, agradeceu a Fábio Mota pela nova chance e emocionou-se ao falar do apoio da torcida rubro-negra
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Dudu celebrou a permanência do Vitória na Série A, agradeceu a Fábio Mota pela nova chance e emocionou-se ao falar do apoio da torcida rubro-negra
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Dudu celebrou a permanência do Vitória na Série A, agradeceu a Fábio Mota pela nova chance e emocionou-se ao falar do apoio da torcida rubro-negra
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Dudu celebrou a permanência do Vitória na Série A, agradeceu a Fábio Mota pela nova chance e emocionou-se ao falar do apoio da torcida rubro-negra
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x