Dudu se declara à torcida e agradece Fábio Mota: "Amo o Vitória"

Dudu celebrou a permanência do Vitória na Série A, agradeceu a Fábio Mota pela nova chance e emocionou-se ao falar do apoio da torcida rubro-negra - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Entre altos e baixos, o volante Dudu encontrou a redenção com a camisa do Vitória ao garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Peça-chave em 2023 e uma das principais “engrenagens” do primeiro semestre da temporada passada, o jogador perdeu protagonismo dentro de campo por polêmicas fora das quatro linhas e deixou de fazer parte dos planos do clube em 2024.

No entanto, após dois empréstimos consecutivos sem sucesso — no Novorizontino e na Ponte Preta —, Dudu recebeu uma nova oportunidade no Vitória em 2025, com a árdua missão de ajudar o rubro-negro a escapar do rebaixamento. Entre boas atuações, expulsões e muitas dúvidas quanto ao seu emocional, o jogador voltou a ser importante no time, agora sob o comando de Jair Ventura, contribuindo para que o Leão da Barra permanecesse na Série A.

Neste domingo, 7, após o Vitória vencer o São Paulo e assegurar a participação na elite do futebol brasileiro em 2026, Dudu — que entrou no segundo tempo e participou da jogada que originou o gol da vitória do Leão — declarou seu amor pela torcida e agradeceu ao presidente Fábio Mota pela chance de retornar e defender as cores rubro-negras.

Eu amo essa torcida, amo essa camisa do Vitória. Quero agradecer também ao Fábio Mota pela oportunidade, por ter acreditado em mim Dudu - volante do Vitória

“Fico muito feliz pelo carinho da torcida, que sempre me apoiou, independentemente do que aconteceu no passado e de tudo que passei. É muito especial. Muitas pessoas duvidaram de mim”, completou o volante, visivelmente emocionado pela trajetória vivida com a camisa do Vitória nos últimos dois anos.

Desde que retornou ao clube, no final de agosto, cercado por muitas dúvidas, Dudu disputou 12 jogos. Sem marcar gols ou dar assistências, ele contribuiu da forma que se espera de um volante: com entrega, raça e comprometimento em campo.