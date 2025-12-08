Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TIMES DEFINIDOS

Bahia fora e Vitória confirmado: confira os clubes da Copa do Nordeste

Vitória, Jacuipense e Juazeirense representarão a Bahia no Nordestão de 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/12/2025 - 12:10 h | Atualizada em 08/12/2025 - 13:19
Copa do Nordeste 2026 terá 20 clubes e novo formato
Copa do Nordeste 2026 terá 20 clubes e novo formato -

Com o fim do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste de 2026 está definida. A próxima edição do torneio regional não contará com a presença do atual campeão, o Bahia — que não disputará a competição por estar classificado para a Libertadores —, mas terá a participação do Vitória, que escapou da Série B na última rodada e não conquistou vagas em competições da Conmebol.

Dessa forma, com o Bahia fora e o Vitória garantido, o Nordestão de 2026 contará com 20 equipes, sendo três do estado da Bahia: o Leão, a Juazeirense — que garantiu vaga devido à permanência rubro-negra na Série A — e o Jacuipense, conforme a Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja os 20 clubes que disputarão a Copa do Nordeste de 2026 por estado:

  • Alagoas: CRB e ASA
  • Bahia: Vitória, Juazeirense e Jacuipense
  • Ceará: Ceará, Fortaleza e Ferroviário
  • Maranhão: Maranhão e Imperatriz
  • Paraíba: Sousa e Botafogo-PB
  • Pernambuco: Sport e Retrô
  • Piauí: Piauí e Fluminense
  • Rio Grande do Norte: América-RN e ABC
  • Sergipe: Confiança e Itabaiana

Leia Também:

Titular do Vitória confirma saída: "É uma decisão de vida"
Dudu se declara à torcida e agradece Fábio Mota: "Amo o Vitória"
Alívio? Bahia não corre risco de pegar gigante argentino na pré-Libertadores

A edição de 2026 será disputada entre 25 de março e 7 de junho, com um novo formato. Os 20 participantes serão distribuídos em quatro grupos de cinco clubes cada. Para manter a obrigatoriedade de clássicos nesta fase inicial, times do mesmo estado não poderão estar na mesma chave. Assim, os duelos ocorrerão entre grupos com times do mesmo estado, com cada equipe realizando cinco partidas.

Dois clubes de cada grupo se classificam para as quartas de final, que serão disputadas em jogos únicos. Já as semifinais e a final acontecerão em partidas de ida e volta.

Vale destacar que as federações do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe terão direito a dois representantes cada. Bahia e Ceará, as federações mais bem ranqueadas, terão direito a três equipes cada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Copa do Nordeste Futebol NOrdestao vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Copa do Nordeste 2026 terá 20 clubes e novo formato
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Copa do Nordeste 2026 terá 20 clubes e novo formato
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Copa do Nordeste 2026 terá 20 clubes e novo formato
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Copa do Nordeste 2026 terá 20 clubes e novo formato
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x