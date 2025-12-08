Bahia fora e Vitória confirmado: confira os clubes da Copa do Nordeste

Copa do Nordeste 2026 terá 20 clubes e novo formato - Foto: Divulgação / Copa do Nordeste

Com o fim do Campeonato Brasileiro, a Copa do Nordeste de 2026 está definida. A próxima edição do torneio regional não contará com a presença do atual campeão, o Bahia — que não disputará a competição por estar classificado para a Libertadores —, mas terá a participação do Vitória, que escapou da Série B na última rodada e não conquistou vagas em competições da Conmebol.

Dessa forma, com o Bahia fora e o Vitória garantido, o Nordestão de 2026 contará com 20 equipes, sendo três do estado da Bahia: o Leão, a Juazeirense — que garantiu vaga devido à permanência rubro-negra na Série A — e o Jacuipense, conforme a Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Veja os 20 clubes que disputarão a Copa do Nordeste de 2026 por estado:

Alagoas : CRB e ASA

: CRB e ASA Bahia: Vitória, Juazeirense e Jacuipense

Ceará : Ceará, Fortaleza e Ferroviário

: Ceará, Fortaleza e Ferroviário Maranhão : Maranhão e Imperatriz

: Maranhão e Imperatriz Paraíba : Sousa e Botafogo-PB

: Sousa e Botafogo-PB Pernambuco : Sport e Retrô

: Sport e Retrô Piauí : Piauí e Fluminense

: Piauí e Fluminense Rio Grande do Norte : América-RN e ABC

: América-RN e ABC Sergipe : Confiança e Itabaiana

A edição de 2026 será disputada entre 25 de março e 7 de junho, com um novo formato. Os 20 participantes serão distribuídos em quatro grupos de cinco clubes cada. Para manter a obrigatoriedade de clássicos nesta fase inicial, times do mesmo estado não poderão estar na mesma chave. Assim, os duelos ocorrerão entre grupos com times do mesmo estado, com cada equipe realizando cinco partidas.

Dois clubes de cada grupo se classificam para as quartas de final, que serão disputadas em jogos únicos. Já as semifinais e a final acontecerão em partidas de ida e volta.

Vale destacar que as federações do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe terão direito a dois representantes cada. Bahia e Ceará, as federações mais bem ranqueadas, terão direito a três equipes cada.