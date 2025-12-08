CAMINHO ABERTO
Alívio? Bahia não corre risco de pegar gigante argentino na pré-Libertadores
Com a derrota para o Fluminense, o Bahia disputará as fases preliminares da Copa Libertadores 2026
Por Téo Mazzoni
Após mais uma derrota fora de casa, o Bahia — que dependia apenas de si para avançar à fase de grupos — disputará as fases preliminares da Copa Libertadores de 2026. Neste domingo, 7, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Esquadrão perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e, com isso, vai para a pré-Libertadores da próxima temporada.
Além de acrescentar até quatro novas datas ao calendário — considerando que o Bahia estreia na segunda fase (dois jogos preliminares) e pode chegar à terceira fase (mais duas partidas preliminares) caso avance —, o clube também corre o risco de enfrentar adversários fortes no mata-mata. A boa notícia é que o Esquadrão não precisará passar por um gigante argentino: o River Plate.
Isso porque o time argentino ficará fora da Libertadores pela primeira vez desde 2014. Para evitar a eliminação, o River precisava que o Boca Juniors — seu maior rival — derrotasse o Racing, fosse à final do Campeonato Argentino e conquistasse o título, garantindo assim uma vaga na pré-Libertadores de 2026, onde poderia cruzar com o Bahia. No entanto, o cenário foi o oposto: o Racing venceu o Boca por 1 a 0, na Bombonera.
Com isso, o River Plate está oficialmente fora da próxima edição da Copa Libertadores, e o Bahia terá uma “pedreira” a menos no caminho rumo à fase de grupos. Ao todo, 19 clubes disputarão a etapa preliminar, que oferece quatro vagas para a fase principal. Assim como o Botafogo, o Bahia inicia sua campanha na segunda fase da pré-Libertadores.
Clubes já classificados para a fase preliminar da Libertadores 2026
Primeira fase
- 2 de Mayo (PAR)
- Juventud (URU)
- Deportivo Táchira (VEN)
- Alianza Lima (PER)
- Universidad Católica (EQU)
Segunda fase
- Argentinos Juniors (ARG)
- Botafogo (BRA)
- Bahia (BRA)
- O'Higgins (CHI)
- Guaraní (PAR)
- Liverpool (URU)
- Carabobo (VEN)
Terceira fase a confirmar (entram na 1ª ou 2ª fase conforme ranking e vagas dos países):
- Bolívia 3
- Bolívia 4
- Chile 4
- Colômbia 3
- Colômbia 4
- Equador 3
- Peru 3
