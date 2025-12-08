Alívio? Bahia não corre risco de pegar gigante argentino na pré-Libertadores

O Bahia perdeu na última rodada e disputará a pré-Libertadores 2026 a partir da segunda fase - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após mais uma derrota fora de casa, o Bahia — que dependia apenas de si para avançar à fase de grupos — disputará as fases preliminares da Copa Libertadores de 2026. Neste domingo, 7, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Esquadrão perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e, com isso, vai para a pré-Libertadores da próxima temporada.

Além de acrescentar até quatro novas datas ao calendário — considerando que o Bahia estreia na segunda fase (dois jogos preliminares) e pode chegar à terceira fase (mais duas partidas preliminares) caso avance —, o clube também corre o risco de enfrentar adversários fortes no mata-mata. A boa notícia é que o Esquadrão não precisará passar por um gigante argentino: o River Plate.

Isso porque o time argentino ficará fora da Libertadores pela primeira vez desde 2014. Para evitar a eliminação, o River precisava que o Boca Juniors — seu maior rival — derrotasse o Racing, fosse à final do Campeonato Argentino e conquistasse o título, garantindo assim uma vaga na pré-Libertadores de 2026, onde poderia cruzar com o Bahia. No entanto, o cenário foi o oposto: o Racing venceu o Boca por 1 a 0, na Bombonera.

Com isso, o River Plate está oficialmente fora da próxima edição da Copa Libertadores, e o Bahia terá uma “pedreira” a menos no caminho rumo à fase de grupos. Ao todo, 19 clubes disputarão a etapa preliminar, que oferece quatro vagas para a fase principal. Assim como o Botafogo, o Bahia inicia sua campanha na segunda fase da pré-Libertadores.

Clubes já classificados para a fase preliminar da Libertadores 2026

Primeira fase

2 de Mayo (PAR)

Juventud (URU)

Deportivo Táchira (VEN)

Alianza Lima (PER)

Universidad Católica (EQU)

Segunda fase

Argentinos Juniors (ARG)

Botafogo (BRA)

Bahia (BRA)

O'Higgins (CHI)

Guaraní (PAR)

Liverpool (URU)

Carabobo (VEN)

Terceira fase a confirmar (entram na 1ª ou 2ª fase conforme ranking e vagas dos países):