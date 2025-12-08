Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMINHO ABERTO

Alívio? Bahia não corre risco de pegar gigante argentino na pré-Libertadores

Com a derrota para o Fluminense, o Bahia disputará as fases preliminares da Copa Libertadores 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/12/2025 - 9:31 h
O Bahia perdeu na última rodada e disputará a pré-Libertadores 2026 a partir da segunda fase
O Bahia perdeu na última rodada e disputará a pré-Libertadores 2026 a partir da segunda fase -

Após mais uma derrota fora de casa, o Bahia — que dependia apenas de si para avançar à fase de grupos — disputará as fases preliminares da Copa Libertadores de 2026. Neste domingo, 7, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Esquadrão perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e, com isso, vai para a pré-Libertadores da próxima temporada.

Além de acrescentar até quatro novas datas ao calendário — considerando que o Bahia estreia na segunda fase (dois jogos preliminares) e pode chegar à terceira fase (mais duas partidas preliminares) caso avance —, o clube também corre o risco de enfrentar adversários fortes no mata-mata. A boa notícia é que o Esquadrão não precisará passar por um gigante argentino: o River Plate.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex-Bahia repete protagonismo e vira herói do Santos na última rodada
Ceni dispara após derrota do Bahia: “Não foi hoje que perdemos a vaga na liberta"
“Espero que possa resolver”: Éverton Ribeiro cobra renovação no Bahia

Isso porque o time argentino ficará fora da Libertadores pela primeira vez desde 2014. Para evitar a eliminação, o River precisava que o Boca Juniors — seu maior rival — derrotasse o Racing, fosse à final do Campeonato Argentino e conquistasse o título, garantindo assim uma vaga na pré-Libertadores de 2026, onde poderia cruzar com o Bahia. No entanto, o cenário foi o oposto: o Racing venceu o Boca por 1 a 0, na Bombonera.

Com isso, o River Plate está oficialmente fora da próxima edição da Copa Libertadores, e o Bahia terá uma “pedreira” a menos no caminho rumo à fase de grupos. Ao todo, 19 clubes disputarão a etapa preliminar, que oferece quatro vagas para a fase principal. Assim como o Botafogo, o Bahia inicia sua campanha na segunda fase da pré-Libertadores.

Clubes já classificados para a fase preliminar da Libertadores 2026

Primeira fase

  • 2 de Mayo (PAR)
  • Juventud (URU)
  • Deportivo Táchira (VEN)
  • Alianza Lima (PER)
  • Universidad Católica (EQU)

Segunda fase

  • Argentinos Juniors (ARG)
  • Botafogo (BRA)
  • Bahia (BRA)
  • O'Higgins (CHI)
  • Guaraní (PAR)
  • Liverpool (URU)
  • Carabobo (VEN)

Terceira fase a confirmar (entram na 1ª ou 2ª fase conforme ranking e vagas dos países):

  • Bolívia 3
  • Bolívia 4
  • Chile 4
  • Colômbia 3
  • Colômbia 4
  • Equador 3
  • Peru 3

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Copa Libertadores Futebol river plate série a

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Bahia perdeu na última rodada e disputará a pré-Libertadores 2026 a partir da segunda fase
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

O Bahia perdeu na última rodada e disputará a pré-Libertadores 2026 a partir da segunda fase
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

O Bahia perdeu na última rodada e disputará a pré-Libertadores 2026 a partir da segunda fase
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

O Bahia perdeu na última rodada e disputará a pré-Libertadores 2026 a partir da segunda fase
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x