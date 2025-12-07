Sem redenção! Fluminense vence e Bahia jogará pré-Libertadores

Derrota por 2 a 0 para o Fluminense deixa o Bahia fora do G5 - Foto: Foto: Leticia Martins | ECBahia

A tarde deste domingo, 07, colocou ponto final na caminhada de Bahia e Fluminense no Brasileirão Série A. No Maracanã, os dois times entraram para disputar muito mais que três pontos: valia vaga direta na Libertadores. No fim, o tricolor carioca levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Ganso e Thiago Silva, garantindo o acesso direto à fase de grupos da competição continental.

Com o resultado, o Fluminense encerrou o campeonato na 5ª colocação. O Bahia, que precisava vencer para não depender de tropeços alheios, fechou sua campanha em 7º lugar e agora terá de encarar a pré-Libertadores em busca de uma vaga no torneio de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Show dos goleiros e tensão crescente: o primeiro tempo

O primeiro tempo nasceu com os dois times mostrando prontidão, intensidade e um ritmo de jogo que já indicava o tamanho da pressão da rodada final. Mesmo com a torcida empurrando o Flu no Maracanã, o Bahia não se intimidou e buscou equilibrar a posse.

Fábio e Ronaldo passaram boa parte dos 45 minutos transformando chances em frustração alheia. O goleiro tricolor baiano, inclusive, protagonizou a defesa mais importante da primeira etapa ao parar Everaldo em finalização à queima-roupa.

Com o jogo alternando domínio, o Fluminense encontrou em Lucho Acosta seu grande motor ofensivo. O meia argentino organizou, distribuiu e criou praticamente todas as melhores chegadas do time, com passes que desmontaram a marcação baiana.



Do outro lado, o Bahia apostou em contra-ataques rápidos com Erick Pulga e Willian José, que obrigaram Fábio a trabalhar em duas oportunidades claras — uma delas salva por Martinelli, que travou um chute que já parecia gol.

A reta final do primeiro tempo trouxe mais tensão do que chances. Com a notícia do gol do Botafogo no Nilton Santos, ganhando do Fortaleza, a pressão subiu na arquibancada e no gramado. Um empate entre Bahia e Flu deixaria ambos fora do G5, e essa combinação deixou o ambiente ainda mais elétrico. A partir daí, cada falta, cada finalização e cada corte eram tratados como decisivos. O 0 a 0 resistiu até o intervalo, mas a temperatura prometia subir na etapa final.

Ganso e Thiago resolvem: o segundo tempo

A volta para o segundo tempo começou com o jogo pegando fogo imediatamente. As duas equipes retornaram mais agressivas, entendendo que a matemática da rodada exigia algo além do controle emocional. O Bahia quase abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Jean Lucas soltou um chute forte e obrigou Fábio a fazer uma das defesas mais difíceis da noite. Na sequência, Everton Ribeiro e Juba seguiram tentando, mas faltou capricho na definição das jogadas.

Com o relógio avançando, o Fluminense cresceu. Soteldo, que entrou no segundo tempo, passou a ser o ponto de desequilíbrio dos cariocas — driblando, acelerando e chamando o jogo. Aos 29 minutos, o Bahia cometeu um erro fatal ao recuar mal a bola. Ganso antecipou Kanu e, com uma cavadinha perfeita, abriu o placar no Maracanã, finalmente tirando o zero do marcador e levantando o estádio.

A partir daí, o tricolor carioca se sentiu em casa de vez. O Bahia tentou responder com Nestor, Juba e Erick Pulga, mas Fábio seguiu impecável. Aos 37 minutos, Soteldo novamente brilhou ao entortar a marcação pela esquerda e cruzar na medida para Thiago Silva subir alto e ampliar. O gol do zagueiro — que coroou sua temporada de retorno — praticamente selou o destino da partida e confirmou o Flu direto na Libertadores. Nos acréscimos, o Bahia ainda buscou diminuir, mas sem conseguir furar a defesa carioca.

Ficha técnica

Fluminense 2 x 0 Bahia Local: Maracanã – Rio de Janeiro Data: 7 de dezembro – 38ª rodada do Brasileirão Série A

Gols

Fluminense:

Ganso, aos 29' do 2º tempo

Thiago Silva, aos 37' do 2º tempo

Cartões Amarelos

Fluminense:

Nonato (9' do 1T)

Samuel Xavier (22' do 2T)

Bahia: