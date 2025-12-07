Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Brasil dá show e conquita a primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino

Seleção domina Portugal e levanta o primeiro título mundial da modalidade

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/12/2025 - 15:24 h
Seleção Brasileira Feminina comemorando título inédito
Seleção Brasileira Feminina comemorando título inédito -

A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e fez história na manhã deste domingo ao vencer Portugal por 3 a 0 na decisão da primeira edição da Copa do Mundo de Futsal Feminino, disputada nas Filipinas. Emilly, Amandinha e Débora Vanin marcaram os gols do título.

Emilly, atual melhor jogadora do mundo, abriu caminho para a vitória, enquanto Amandinha — eleita oito vezes a melhor atleta do planeta entre 2014 e 2021 — voltou a brilhar em mais uma final. Débora fechou o placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A conquista mantém a hegemonia brasileira no futsal feminino. Antes da criação da Copa do Mundo, a Seleção já havia empilhado seis títulos consecutivos no Torneio Mundial, realizado entre 2010 e 2015. Em metade dessas decisões (2010, 2012 e 2014), Portugal também esteve do outro lado da quadra.

Leia Também:

Quem fica e quem sai? Saiba quais atletas do Bahia têm contrato perto do fim
Adversários do Vitória contra o Z-4 têm jogos "facilitados"; entenda
Simulação de todos os cenários da última rodada expõe risco do Vitória

Caminho perfeito até a final

O Brasil chegou à decisão com 100% de aproveitamento e desempenho avassalador desde a fase de grupos. No Grupo D, a equipe goleou todas as adversárias:

  • Brasil 4 x 1 Irã
  • Brasil 6 x 1 Itália
  • Brasil 9 x 0 Panamá

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Coap do Mundo de Futsal seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Seleção Brasileira Feminina comemorando título inédito
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Seleção Brasileira Feminina comemorando título inédito
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Seleção Brasileira Feminina comemorando título inédito
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Seleção Brasileira Feminina comemorando título inédito
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x