Brasil dá show e conquita a primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino

Seleção Brasileira Feminina comemorando título inédito - Foto: Fabio Souza / CBF

A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e fez história na manhã deste domingo ao vencer Portugal por 3 a 0 na decisão da primeira edição da Copa do Mundo de Futsal Feminino, disputada nas Filipinas. Emilly, Amandinha e Débora Vanin marcaram os gols do título.

Emilly, atual melhor jogadora do mundo, abriu caminho para a vitória, enquanto Amandinha — eleita oito vezes a melhor atleta do planeta entre 2014 e 2021 — voltou a brilhar em mais uma final. Débora fechou o placar.

A conquista mantém a hegemonia brasileira no futsal feminino. Antes da criação da Copa do Mundo, a Seleção já havia empilhado seis títulos consecutivos no Torneio Mundial, realizado entre 2010 e 2015. Em metade dessas decisões (2010, 2012 e 2014), Portugal também esteve do outro lado da quadra.

Caminho perfeito até a final

O Brasil chegou à decisão com 100% de aproveitamento e desempenho avassalador desde a fase de grupos. No Grupo D, a equipe goleou todas as adversárias: